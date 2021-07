Amichevole Roma-Ternana dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Roma-Ternana è la seconda amichevole stagione della squadra di José Mourinho. I giallorossi ospiteranno al centro sportivo di Trigoria i rossoverdi di Cristiano Lucarelli, che lo scorso anno sono stati promossi in Serie B. Tutte le informazioni sulla gara tra la squadra capitolina e gli umbri, dove e come vedere la gara in diretta TV e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Roma di José Mourinho in campo per la seconda volta in pochi giorni. I giallorossi si sono radunati a Trigoria il 6 luglio e, dopo i giorni di test fisici, il primo allenamento con lo Special One è arrivato giovedì 8 luglio: la prima parte della preparazione si svolgerà nella Capitale fino al 27 luglio e dopo i giallorossi si sposteranno all’estero, con tutta probabilità a Faro, in Portogallo fino all’8 agosto. Dopo i capitolini torneranno a Trigoria per l’ultima parte del ritiro pre-season. Mou dovrà fare a meno dei calciatori impegnati nella fase finale di EURO 2020 fino a fine mese.

Dopo la gara contro il Montecatini di pochi giorni fa, la squadra di Mourinho scenderà in campo contro la Ternana di Lucarelli per un test un po' più impegnativo e sarà il penultimo match italiano prima di iniziare un percorso contro squadre straniere.

Dove vedere Roma-Ternana in diretta TV e streaming

L'amichevole tra la Roma e la ternana si gioca oggi domenica 18 luglio 2021 presso il centro sportivo di Trigoria ma Il club non ha venduto i diritti per le prime uscite e così non ci sarà copertura televisiva per la sfida contro la squadra di Cristiano Lucarelli. Il club giallorosso concederà ai tifosi di vedere gli highlights della seconda uscita stagionale sui canali social della società.

A che ora si gioca l'amichevole Roma-Ternana oggi

Il fischio d'inizio della sfida tra la Magica e gli umbri è fissato per le ore 18:00.

Date e orari delle prossime amichevoli della Roma

Dopo le due amichevoli a Trigoria, la Roma inizia una serie di testa in giro per l'Italia e per l'Europa: si vola a Trieste il prossimo weekend, poi con il Debrecen a Frosinone e poi a Siviglia con il Betis all'inizio di agosto. Queste sono le prossime amichevoli dei giallorossi di José Mourinho: