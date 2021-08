Amichevole Roma-Belenenses dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Roma-Belenenses è la settima amichevole della squadra di José Mourinho. Dopo Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen, Porto e Siviglia i giallorossi affronteranno la compagine portoghese oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 12 italiane. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Nuova amichevole per la Roma di José Mourinho, pronta ad affrontare il settimo test di un precampionato finora positivo che la vedrà di fronte ai portoghesi del Belenenses. Il match si disputerà oggi, 4 agosto 2021, alle ore 12:00 italiane, all'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, impianto che dista solo 9 chilometri dal Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, sede del ritiro giallorosso. Quella contro il Belenenses sarà la terza amichevole in Portogallo per gli uomini di José Mourinho, nella Penisola Iberica dal 26 luglio scorso, dopo i pareggi contro Porto per 1-1 e contro Siviglia per 0-0. In Italia, invece, la Roma aveva battuto agevolmente Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen.

Domani i capitolini affronteranno una squadra sicuramente meno insidiosa rispetto alle ultime due avversarie, arrivata decima nell'ultimo campionato portoghese. Il test, comunque, servirà a mettere altra benzina nelle gambe, poiché si avvicina il primo impegno ufficiale della stagione romanista, il primo turno di Europa Conference League, in programma il prossimo 19 agosto contro la vincente della sfida tra Molde e Trabzonspor. Lo Special One ruoterà ancora la sua rosa e, probabilmente, concederà spazio dal primo minuto a chi ha giocato meno contro il Siviglia, come Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, tutti entrati nel secondo tempo.

Dove vedere Roma-Belenenses in diretta TV e streaming

Il test precampionato tra Roma e Belenenses sarà trasmesso in diretta TV da Sky, che permetterà la visione del match sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251). Gli abbonati potranno vedere la penultima amichevole della Roma di Mourinho anche in streaming su Sky Go, servizio al quale potranno accedere tramite dispositivi mobili, e NOW, la TV online di Sky. La sfida, infine, sarà visibile anche sulla nuova piattaforma gratuita di streaming lanciata dalla Roma, ovvero Roma TV+, a cui basterà registrarsi.

A che ora si gioca l'amichevole Roma-Belenenses oggi

Roma-Belenenses si giocherà oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 12:00 italiane all'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, in Algarve, Portogallo. La Roma ha deciso di programmare il match di mattina nonostante il grande caldo che sarà percepito dai calciatori in campo, i quali dovranno fare i conti con le temperature elevate che caratterizzano la Penisola Iberica in questo periodo. Per questo motivo, come già fatto nelle altre amichevoli, sono previsti due cooling break, nei quali i giocatori delle due squadre avranno la possibilità di rinfrescarsi e dissetarsi.

Date e orari delle prossime amichevoli della Roma

Quella contro il club portoghese sarà, a meno di annunci dell'ultimo minuto, la penultima amichevole del precampionato giallorosso. Dopo aver affrontato, nell'ordine, Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen, Porto e Siviglia restando imbattuti, i capitolini se la vedranno con il Belenenses e, tre giorni più tardi, con il Betis. Il match contro gli andalusi, infatti, è in programma sabato 7 agosto alle ore 22 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Dodici giorni dopo, José Mourinho debutterà ufficialmente sulla panchina della Roma, affrontando una tra Molde e Trabzonspor nel primo turno dell'Europa Conference League.