Amichevole Reggina-Inter oggi, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni L’Inter sfiderà la Reggina per la quarta amichevole della pausa dovuta ai Mondiali 2022. Sarà un derby di famiglia per i fratelli Inzaghi, che sono gli allenatori dei due club. Le informazioni sulla gara e dove vederlo in TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter sfida la Reggina per la quarta gara amichevole di questa lunga pausa dovuta ai Mondiali 2022 prima del ritorno alle gare ufficiali all'inizio di gennaio. Allo stadio Oreste Granillo si troveranno di fronte i fratelli Inzaghi per un vero e proprio ‘derby' in famiglia: Filippo guida il club calabrese e Simone quello nerazzurro. La gara non verrà trasmessa in TV ma si potrà seguire in streaming sulla piattaforma Recast.

La Beneamata ha battuto Gzira United e Salisburgo nei primi due incontri e ha pareggiato sul campo del Betis nell'ultimo test: ora per i nerazzurri c'è la trasferta in casa della Reggina e poi quella contro il Sassuolo il 29 di dicembre. La squadra calabrese occupa la seconda posizione nel campionato di Serie B e nell'ultimo turno ha pareggiato in casa 0-0 contro il Bari: tornerà in campo per il torneo cadetto il 26 dicembre contro l'Ascoli prima della pausa.

Si tratta del terzo confronto tra i due fratelli Inzaghi da quando sono diventati allenatori: il bilancio in favore del tecnico nerazzurro con due vittorie e un pareggio, quando Simone guidava la Lazio e Pippo era sulle panchine di Bologna e Benevento.

Le probabili formazioni di Reggina-Inter. Simone Inzaghi schiererà il solito 3-5-2 con Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Pippo non cambierà il suo 4-3-3 ma farà qualche cambio in vista della gara di Ascoli: il tridente sarà composto da Ricci, Gori e Rivas.

Partita: Reggina-Inter

Quando si gioca: giovedì 22 dicembre

Dove si gioca: Stadio Oreste Granillo, Reggio Calabria

Orario: 18:00

Diretta TV: /

Diretta Streaming: Recast

Competizione: amichevole

Reggina-Inter dove vederla in diretta TV

La sfida dello stadio Granillo tra le due squadre allenate dai fratelli Inzaghi non si vedrà in TV perché nessuna emittente ha acquistato i diritti di trasmissione, quindi non è prevista alcuna copertura televisiva.

Dove vedere Reggina-Inter in diretta Streaming

L'amichevole tra i nerazzurri e la Reggina si potrà seguire, dopo i test su Facebook per le tre precedenti gare, in streaming a pagamento ma non sull’account ufficiale sul social network, bensì sulla piattaforma Recast, su cui la società meneghina è sbarcata lo scorso agosto. Il costo per accedere alla visione è di 300 Crediti Cast, il credito di Recast, pari a 3,49 euro.

Amichevole Reggina-Inter , le probabili formazioni

Filippo Inzaghi modificherà qualcosa nella formazione titolare in vista della trasferta di Ascoli: al centro del tridente dovrebbe esserci Gori, con Ricci e Rivas nel ruolo di esterni. Fabbian, calciatore di proprietà dell'Inter, sarà la mezzala sinistra e comporrà la mediana con Lombardi e Majer. Bouah terzino destro, Di Chiara a sinistra, Loiacono con Camporese al centro della retroguardia.

Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare in porta Onana, Skriniar, Acerbi e Bastoni a proteggere il portiere camerunense. Bellanova e Dimarci sulle fasce e in mezzo al campo con Gagliardini, Barella e Calhanoglu. Mkhitaryan a sostegno della punta Dzeko. Lukaku scalpita per rivedere il campo in nerazzurro.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Bouah, Loiacono, Camporese, Di Chiara; Lombardi, Majer, Fabbian; Ricci, Gori, Rivas. Allenatore: F. Inzaghi.

INTER (3-5-1-1): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.