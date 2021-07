Amichevole Porto-Roma dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Porto-Roma è la quinta amichevole della squadra allenata da José Mourinho. Dopo Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen i giallorossi sfideranno i ragazzi di Sergio Conceicao oggi, mercoledì 28 luglio, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma torna in campo nel corso di questo ritiro estivo agli ordini di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese vuole osservare da vicino ogni piccolo dettaglio della squadra. Ecco perché anche oggi, mercoledì 28 luglio, i giallorossi toneranno a giocare per la quinta amichevole di questo raduno. Dopo Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen, la Roma se la vedrà contro il Porto. Il match si giocherà all’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal contro la squadra allenata da Sergio Coinceao.

Una sfida che rievoca alla memoria dello Special One bellissimi ricordi. Fu lui l'artefice del miracolo della squadra portoghese che Mou condusse alla vittoria della Champions League del 2004 trionfando 3-0 nella finalissima di Gelsenkirchen contro il Monaco. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 21. Dal ritiro a Carvoeiro, nella regione dell’Algarve, Mourinho affronterà per la prima volta un avversario ostico e schiererà ancora una volta la formazione migliore anche per limare il feeling nel reparto offensivo.

Dove vedere Porto-Roma in diretta TV e streaming

La sfida tra Porto e Roma sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky al canale Sky Sport Uno (201). Il match sarà disponibile anche in streaming per tutti gli abbonati Sky appassionati di calcio e tifosi giallorossi che vorranno assistere alla gara da dispositivi mobili come pc, Mac, smartphone e tablet. Basterà scaricare l'app di Sky Go, accedere con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata alla partita al canale 201. Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile.

A che ora si gioca l'amichevole Porto-Roma oggi

Porto-Roma sarà anche la gara tra due grandi allenatori come Sergio Coinceao e Mourinho, con il tecnico dei dragoni che sembrava essere anche vicino a una panchina italiana negli scorsi mesi. Il match si giocherà a partire dalle ore 21 dallo stadio all’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal.

Date e orari delle prossime amichevoli della Roma

La Roma, dopo la sfida contro il Porto, sarà chiamata a giocare anche altre due amichevoli importanti che dovranno testare la tenuta fisica della squadra prima dell'esordio in campionato del prossimo 22 agosto contro la Fiorentina.