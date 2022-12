Amichevole Napoli-Villarreal oggi, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Napoli-Villarreal è la terza amichevole della squadra di Luciano Spalletti in questa sosta per i Mondiali 2022: al Maradona andrà di scena il Submarino Amarillo, con fischio d’inizio alle ore 20:30. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Il Napoli affronta il Villarreal per la terza amichevole della sosta per i Mondiali 2022. La capolista della Serie A sta lavorando sodo per farsi trovare pronta in vista della ripresa, quando affronterà Inter, Sampdoria e Juventus nel giro di pochi giorni. La sfida dello stadio Diego Armando Maradona si potrà seguire in TV e in streaming su DAZN e in pay per view su Sky.

Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno disputato due gare durante il ritiro in Turchia riportando due vittorie contro Antalyasport e Crystal Palace, e si preparano ad affrontare una squadra europea di prestigio come il Villarreal. I partenopei si stanno preparando al meglio in vista della ripresa del campionato, provando a recuperare tutti gli uomini in vista di una fase finale di stagione che si preannuncia incandescente e sta ottenendo buone risposte anche da chi ha giocato meno nella prima parte di stagione.

Dopo il match col Villarreal, il Napoli disputerà una quarta amichevole mercoledì 21 dicembre col Lille sempre allo stadio Maradona.

Le probabili formazioni di Napoli-Villarreal. Spalletti sceglie il tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Setién con il 4-3-3 e il trio offensivo Chukwueze-Moreno-Morales.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

VILLAREAL (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Mandi, Mojica; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Moreno, Morales. Allenatore: Setién.

Dove vedere Napoli-Villarreal in diretta TV: orario e canale della partita

L'amichevole tra Napoli e Villarreal si potrà vedere in TV su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma streaming per vedere in televisione l'incontro potranno sfruttare una Smart TV o dispositivi come Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvisionbox. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale Zona DAZN (214), visibile però solo per chi ha attivato la promozione. La telecronaca del match è affidata ad Alessandro Iori e Dario Marcolin.

La gara dello stadio Maradona si potrà vedere anche su Sky, con canale di riferimento Sky Sport (numero 251) e non fa parte dell'abbonamento ma potrà essere acquistato in pay per view al costo di 9,99 euro.

Napoli-Villarreal, dove vederla in diretta streaming

L'amichevole tra gli azzurri e il Submarino Amarillo si potrà vedere in streaming sempre grazie a DAZN: gli abbonati potranno utilizzare i diversi dispositivi mobile per poter vedere l'incontro.

Le probabili formazioni di Napoli-Villarreal

Luciano Spalletti non cambia l'assetto del suo Napoli: Meret tra i pali con Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Ndombele, Lobotka e Elmas in mediana mentre in avanti si punta sul tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Quique Setien si presenta con il medesimo aspetto tattico: Kiko, Albiol, Mandi e Mojica a protezione della porta dell'ex Reina, centrocampo con Capoue, Parejo e Trigueros mentre in attacco agiranno Chukwueze, Moreno e Morales.

