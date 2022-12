Amichevole Napoli-Crystal Palace oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Napoli-Crystal Palace è una partita amichevole e si disputerà domenica 11 dicembre alle ore 16. Il match che si giocherà in Turchia si potrà seguire in diretta TV su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver battuto 3-2 l'Antalyaspor nella prima partita amichevole del mese di dicembre, il Napoli torna in campo oggi pomeriggio sempre ad Antalya dove sfiderà il Crystal Palace, squadra di Premier League che sta effettuando la preparazione invernale in Turchia ed è già rodata dovendo tornare in campo nel Boxing Day il prossimo 26 dicembre. Il calcio d'inizio di Napoli-Crystal Palace è previsto per le ore 16. L'incontro si potrà seguire in diretta TV e in streaming.

Ha deciso di svolgere la preparazione invernale in Turchia la squadra partenopea che dallo scorso 1° dicembre è di stanza ad Antalya e oggi pomeriggio disputerà la seconda amichevole turca di questo mese di dicembre. Al Corendon Airlines Park Antalya Stadium, in programma c'è un test probante e cioè quello con il Crystal Palace, squadra di metà classifica della Premier League ma con giocatori di valore, un allenatore di qualità (Vieira) e che sicuramente è più avanti nella preparazione dei partenopei, che hanno chiuso la prima parte di stagione al comando della Serie A, 41 punti ottenuti nelle prime 15 giornate. Martedì il Napoli tornerà in Italia e sabato 17 dicembre, alle ore 20:30 al Maradona ospiterà il Villarreal, in un altro test internazionale.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Crystal Palace. Kvaratskhelia è tornato a giocare dopo uno stop piuttosto lungo a causa della lombalgia. Spalletti dovrebbe dare minuti a tutti, ma grosso modo la formazione ufficiale non si discosterà da quella che ha giocato dall'inizio contro l'Antalyaspor, battuto 3-2 con la doppietta di Raspadori e il gol di Politano. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Dall'inizio torna Juan Jesus, in avanti tocca sempre a Raspadori. Simeone pronto a dare il cambio a Osimhen.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.

Crystal Palace (4-2-3-1): Guaita, Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne, Schlupp, Doucouré, Eze, Olise, Mateta, Zaha. All. Vieira

Partita: Napoli-Crystal Palace

Quando si gioca: domenica 11 dicembre

Dove si gioca: Antalya, Turchia

Orario: 16:00

Diretta TV: DAZN, Sky (pay per view)

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Napoli-Crystal Palace dove vederla in diretta TV

Napoli-Crystal Palace si terrà oggi pomeriggio, una domenica con orari d'altri tempi, seppure per un'amichevole. I tifosi del club partenopeo che vorranno seguire l'incontro potranno farlo o tramite DAZN, che manderà in onda anche in TV l'incontro, o con Sky, ma in questo caso bisognerà pagare un ticket. Perché Napoli-Crystal Palace è in Pay per View su Sky (al costo di 9,99 euro). Per seguire su DAZN in TV il match servirà un dispositivo come Google Chroomecast o FireStick TV o una Smart Tv.

Dove vedere Napoli-Crystal Palace in diretta Streaming

La seconda amichevole invernale del Napoli si potrà seguire in diretta streaming solo su DAZN, potranno farlo gli abbonati. Per seguire Napoli-Crystal Palace servirà collegarsi alla piattaforma e in streaming si potrà seguire la partita, che sarà commentata da Alberto Santi.

Amichevole Napoli-Crystal Palace, le probabili formazioni

Spalletti, al netto dei cinque assenti, manderà in campo i migliori a disposizione. Centrocampo con Elmas, difesa con Ostigard. In avanti torna Kvara, con Politano, Raspadori e Osimhen.

Napoli(4-2-3-1):Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.

Crystal Palace (4-2-3-1): Guaita, Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne, Schlupp, Doucouré, Eze, Olise, Mateta, Zaha. All. Vieira