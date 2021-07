Amichevole Milan-Modena dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Milan-Modena è la seconda amichevole stagionale della squadra di Stefano Pioli. Il Diavolo ospiterà a Milanello sabato 24 luglio 2021 alle ore 17.00 il club emiliano, che milita nel campionato di Serie C. Tutte le informazioni su come e dove vedere in diretta TV e in streaming la seconda partita stagionale dei rossoneri.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan in campo per la seconda amichevole della stagione 2021-2022. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno al centro sportivo di Milanello il Modena, club che milita nel girone B della Serie C, e lavorano per prepararsi al meglio il vista dell'inizio del campionato. Il Diavolo sta lavorando in maniera incessante sia sul campo, con sessioni di allenamento impegnative, e sul mercato, dove il club di via Aldo Rossi sta investendo in maniera importante per rinforzare la rosa.

I rossoneri avevano pensato per questo weekend un intrigante impegno contro la Juventus, da disputare a Lugano; ma non è stato trovato l'accordo e così è il big match estivo tra il Diavolo e la Vecchia Signora è saltato. La gara contro il Modena, proprio come accaduto pochi giorni fa contro la Pro Sesto, non sarà aperta al pubblico per evitare che possa esserci il rischio di assembramenti. Un altro test che Pioli utilizzerà per valutare il livello di forma dei suoi giocatori a due settimane dall’inizio della preparazione, in attesa che i nuovi acquisti possano aggregarsi al gruppo e del ritorno dalle vacanze dei nazionali.

Dove vedere Milan-Modena in diretta TV e streaming

L'amichevole tra i rossoneri e gli emiliani si potrà seguire in diretta TV su Sky, canale 251. Il match si potrà in streaming sul canale tematico Milan TV, sull'app Ufficiale A.C. Milan e sul canale ufficiale di YouTube del club rossonero.

A che ora si gioca l'amichevole Milan-Modena oggi

La gara tra Milan e Modena si disputerà sabato 24 luglio 2021 alle ore ore 17:00 al centro sportivo di Milanello.

Date e orari delle prossime amichevoli del Milan

Questo il programma delle amichevoli del club rossonero fino a metà agosto.