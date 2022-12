Amichevole Juventus-Standard Liegi oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Juventus-Standard Liegi è la terza amichevole bianconera di questa pausa invernale. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, con inizio alle 14:30. Diretta streaming e in TV sia su Sky sia su DAZN. Attacco bianconero affidato alla coppia Chiesa-Kean.

A cura di Alessio Pediglieri

Nuova amichevole in programma per la Juventus di Allegri contro lo Standard Liegi, oggi venerdì 30 dicembre 2022 con calcio di inizio previsto alle 14:30 all'Allianz Stadium di Torino. La partita è trasmessa in diretta TV e in live streaming sia su Sky (con l'app SkyGo) sia su DAZN.

Si tratta della terza amichevole in programma per la Juventus in questa lunga pausa invernale. Dopo le sfide all'Arsenal dello scorso 17 dicembre e ai croati del Rijeka del 22 dicembre, i bianconeri sono di nuovo in campo per la sfida al club belga contro il quale Allegri ritroverà nuovi giocatori che sono rientrati dai Mondiali per una rosa sempre più al completo. Ci sarà dunque la possibilità di testare sempre più giocatori in vista della ripresa del campionato, fissata per il prossimo 4 gennaio, oramai a poco più di una settimana. Entrambe le amichevoli precedenti hanno visto la Juventus vincitrice senza subire mai una rete.

Le probabili formazioni di Juventus-Standard Liegi. Max Allegri ritrova un giocatore in particolare, Federico Chiesa e lo schiererà quasi certamente da titolare nel classico 3-5-2 con chi affronterà lo Standard Liegi. In gruppo sono rientrati anche due brasiliani, Danilo e Alex Sandro che vanno a completare il reparto difensivo anche se con molta probabilità insieme a Bremer ci saranno ancora Gatti e Rugani come titolari. In attacco, oltre a Chiesa, anche Moise Kean che è apparso tra i più in forma in questa fase di preparazione ed è un serio candidato per una maglia da titolare per l'attacco anti-Cremonese del prossimo 4 gennaio. Per lo Standard Liegi è già ricominciata la fatica in campionato, con il pareggio a reti inviolate contro il Deila, confermando l'attuale sesto posto a quot 29 punti.

Juventus (3-5-2) – Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Soule, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

Standard Liegi (3-4-1-2) – Boudart; Noubi, Bokadi, Laursen; Melegoni, Cimirot, Alzate, Donnum; Balikwisha; Davida, Perica.

Partita: Juventus-Standard Liegi

Dove si gioca: Allianz Stadium (Torino)

Quando si gioca: venerdì 30 dicembre 2022

Orario: 14:30

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, DAZN

Competizione: amichevole internazionale

Juventus-Standard Liegi dove vederla in diretta TV

L'amichevole di oggi pomeriggio Juventus-Standard Liegi con calcio di inizio fissato alle 14:30 all'Allianz Stadium di Torino è visibile in diretta e in esclusiva per i soli abbonati, sulla piattaforma satellitare di Sky Sport. Alternativa è la visione, sempre in esclusiva per i propri utenti, attraverso DAZN con la cronaca dell'incontro che sarà di Dario Mastroianni.

Dove vedere Juventus-Standar Liegi in diretta streaming

Juventus-Standard Liegi è visibile anche per lo streaming in diretta attraverso l'applicazione SkyGo per gli utenti Sky e sia sul sito ufficiale sia attraverso l'applicazione dedicata, per gli abbonati di DAZN.

Amichevole, Juventus-Standard Liegi le probabili formazioni

Max Allegri proverà a puntare di nuovo su Moise Kean anche in vista della ripartenza del campionato, il prossimo 4 gennaio contro la Cremonese: l'attaccante è tra i più in forma e si schiererà in attacco insieme a Federico Chiesa. In gruppo anche Alex Sandro e Danilo che però non giocheranno nella difesa a tre capitanata dal connazionale Bremer.

Juventus (3-5-2) – Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Soule, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

Standard Liegi (3-4-1-2) – Boudart; Noubi, Bokadi, Laursen; Melegoni, Cimirot, Alzate, Donnum; Balikwisha; Davida, Perica.