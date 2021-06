L'Italia di Roberto Mancini è già in grande forma. La Nazionale ha demolito la Repubblica Ceca nell'ultimo test prima degli Europei. A Bologna gli Azzurri si sono imposti per 4-0. Gol di Immobile, Barella, Insigne, il migliore in campo, e Berardi. Mancini può essere molto soddisfatto anche se sa benissimo che sono le patite ufficiali quelle che contano, a partire da quella che la prossima settimana l'Italia giocherà contro la Turchia nella gara inaugurale di Euro 2020. In realtà c'è un'altra sgambata per la Nazionale che stamattina a Bologna affronterà la Nazionale Under 20 di Bollini.

Partita : Italia – Italia Under 20

Italia-Italia Under 20, dove vederla in TV

La Nazionale di Roberto Mancini dopo il poker alla Repubblica Ceca affronterà l'Under 20. Naturalmente saranno a riposo coloro che hanno giocato gran parte del match amichevole con i cechi e ci sarà spazio per le cosiddette seconde linee. Chance importante per il giovane Raspadori. La partita si potrà seguire in diretta TV su RaiSport (canale 57 del digitale terrestre), collegamento dalle ore 10.50.

La diretta streaming di Italia-Italia Under 20

L'Italia dunque scenderà in campo a Bologna contro la Nazionale Under 20, il calcio d'inizio è previsto per le ore 11. Una sfida che si disputerà in mattinata e si potrà seguire in diretta streaming sul sito raiplay.it.

Amichevole, le probabili formazioni di Italia-Italia Under 20

Questa naturalmente è una partita non ufficiale. Significa che non vale ai fini statistici. Mancini farà fare una sgambata a tutti coloro che non hanno avuto modo di giocare contro la Repubblica Ceca.