Amichevole Galatasaray-Lazio oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Galatasaray-Lazio è la prima amichevole in programma in Turchia per la squadra di Maurizio Sarri. L’incontro si disputerà oggi alle ore 16. DAZN garantisce la copertura TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

Il ritorno della Serie A inizia ad avvicinarsi e tutte le squadre si sono rimesse a sgobbare in campo. Ci sono però anche da mettere i minuti nelle gambe e ogni compagine ha in programma una serie di amichevoli, compresa la Lazio che è voluta in Turchia dove disputerà due gare in questa settimana. La squadra di Sarri è in una buona posizione di classifica e vuole rimanere nei piani alti anche nel 2023, ma in queste partite spera di ritrovare in ottima condizione Ciro Immobile, assente nell'ultimo mese di campionato.

La Lazio è volata ad Antalya, dove ha soggiornato il Napoli, e a Manayagt effettuerà un mini-ritiro, iniziato lunedì 12 dicembre. La squadra biancoceleste affronterà oggi pomeriggio il Galatasaray, la squadra più nota della Turchia che sta cercando di tornare al vertice dopo un'annata estremamente negativa. L'incontro si disputerà alle 16 ora italiana (le 18 locali). Servirà DAZN per seguire questo incontro né TV né streaming. La Lazio giocherà un'altra gara amichevole venerdì 16 dicembre contro l'Hatayspor. Poi in programma potrebbe esserci un altro incontro prima di Lecce-Lazio del 4 gennaio (calcio d'inizio alle 16:30).

Le formazioni ufficiali di Galatasaray-Lazio. Milinkovic-Savic e Vecino assenti dopo i Mondiali, mancheranno nel Galatasaray invece Muslera, Torreira e Mertens, tre ex Serie A. Ma sarà comunque un bomber noto a guidare la squadra turca e cioè Mauro Icardi. Immobile al centro dell'attacco laziale.

Galatasaray (4-3-3): Okan Kocuk; Boey, Nelsson, Bardakci, Tasdemir; Bayram, Sergio Oliveira; Yilmaz, Kutlu, Rashica; Icardi. All. Okan Buruk

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Radu; Cataldi, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Partita: Galatasaray-Lazio

Quando si gioca: martedì 13 dicembre

Dove si gioca: Manayagt, Turchia

Orario: 16:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Galatasaray-Lazio dove vederla in diretta TV

Si sono affrontate nella passata stagione in Europa League, i giallorossi di Istanbul vinsero in casa e pareggiarono all'Olimpico, in virtù anche di quei risultati ottennero il primato del girone. Questa volta è solo un'amichevole, ma è un match comunque probante. Galatasaray-Lazio si potrà seguire in TV su DAZN, che ha acquistato i diritti dell'incontro.

Dove vedere Galatasaray-Lazio in diretta Streaming

La prima amichevole turca della squadra di Maurizio Sarri non si potrà seguire nemmeno in diretta streaming. Anche in streaming la partita si potrà seguire tramite DAZN.

Amichevole Galatasaray-Lazio, le probabili formazioni

Mancheranno alle due squadre i calciatori in rosa che hanno disputato i Mondiali. Quindi fuori Mertens nel Galatasaray, Milinkovic-Savic nella Lazio. Ma le formazioni saranno di tutto rispetto con Icardi e Immobile al centro dei rispettivi attacchi.

Galatasaray (4-3-3): Okan Kocuk; Boey, Nelsson, Bardakci, Tasdemir; Bayram, Sergio Oliveira; Yilmaz, Kutlu, Rashica; Icardi. All. Okan Buruk

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Radu; Cataldi, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri