Allegri si ritrova a Torino insieme a McKennie e Weah: all'incontro era presente anche Chiellini Massimiliano Allegri riappare insieme a McKennie, Weah e Chiellini durante la sfida di Coppa Italia Basket tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto Davide Italia @DavideItalia_

Un incontro tra vecchi amici che si sono ritrovati per la prima volta insieme dopo alcuni mesi. Massimiliano Allegri, Weston McKennie e Timothy Weah insieme nel corso di un evento sportivo che si è tenuto a Torino. Un utente su X ha pubblicato lo scatto dell'ex allenatore della Juventus insieme al centrocampista statunitense. Grasse risate tra i due e sicuramente tanti sorrisi per una reunion che mai come oggi fa venire una sorta di nostalgia al popolo della Vecchia Signora visto l'andamento non proprio positivo della Juventus targata Thiago Motta.

Ma che ci facevano tutti insieme? La notta del 12 febbraio hanno tutti assistito a Torino al match di Coppa Italia di basket tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. L'incontro tra l'ex allenatore e i suoi ex calciatori è diventato immediatamente virale sui social. A novembre Allegri era stato avvistato alle Nitto Atp Finals seduto in prima fila vicino a John Elkann per assistere a un match di Jannik Sinner. Mercoledì sera, invece, Max era all'Inalpi Arena dove in questi giorni è in programma la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia.

Allegri e McKennie insieme alla Juventus.

L'ex allenatore bianconero era presente insieme al figlio Giorgio, mentre leggermente più lontano da lui c'era Giorgio Chiellini. Sempre nel palazzetto, Allegri, ha poi incrociato alcuni dei suoi ex calciatori, in particolar modo Weston McKennie e Timothy Weah. Tutti chiaramente contenti e felici di rivedersi dopo diverse stagioni vissute insieme. McKennie fu reintegrato da Allegri nell'estate del 2023 quando dopo l'arrivo di Giuntoli in bianconero il centrocampista era finito fuori rosa poiché fuori dal progetto tecnico. La mano del tecnico livornese fu decisiva.

Il tecnico livornese e il centrocampista a colloquio in campo.

McKennie reintegrato in rosa proprio da Allegri nell'estate 2023

Di fatto McKennie anche grazie a lui è riuscito a rilanciarsi in bianconero vivendo anche l'estate 2024 una sorta di remake di quanto accaduto 12 mesi fa. Pure con Thiago Motta Wes era stato messo fuori rosa prima di essere reintegrato a ridosso dell'esordio in campionato contro il Como. Occasione, quello dell'incontro per la sfida di basket, di scambiare opinioni, pensieri, ma anche per divertirsi come vecchi amici. E chissà se tra una chiacchiera e l'altra c'è stato anche tempo per commentare l'andamento di questa Juve sotto la gestione di Thiago Motta…