Allegri sa bene che la Juve si gioca tutto a partire dalla sfida alla Lazio: “Abbiamo buttato punti” Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Juventus giocherà in campionato contro la Lazio. Il tecnico bianconero sa benissimo che la squadra ha bisogna di ripartire: “Abbiamo buttato tanti punti di vantaggio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Juventus giocherà in campionato contro la Lazio. Una doppia sfida per il tecnico bianconero. "La squadra si è allenata bene, poi sono tornati i nazionali e da domani parte il rush finale in questi 55 giorni che ci porteranno al 25 maggio". L'allenatore livornese si è anche soffermato a parlare dei singoli come Iling, che si è messo in luce con la Nazionale, ma poi ha sottolineato l'importanza di riprendere la rotta nonostante l'assenza di Vlahovic e Milik che inevitabilmente farà ricadere il peso dell'attacco su Kean:

"Mi aspetto molto anche perché lui ha anche l'obiettivo di guadagnarsi un posto per gli Europei, doveva andare via, poi è tornato, si è rimesso a posto fisicamente e domani parte titolare". Allegri non nasconde il rammarico per le ultime partite e risultati della Juventus: "Abbiamo buttato tanti punti di vantaggio sulle quinte – spiega – ora dobbiamo essere realisti e abbiamo 9 punti per consolidare una posizione per i 3 posti in Champions rimasti". E non solo: "Poi c'è la Coppa Italia da giocare ancora con la Lazio e quindi bisogna pensare esclusivamente a questo".

Allegri punterà su Kean dato che Vlahovic è squalificato e Milik infortunato.

Al tecnico bianconero è stato poi chiesto quale sarà l'atteggiamento della squadra da qui fino a fine stagione e qual è il piano da attuare per non fallire l'obiettivo: "Nel calcio si vive anche di questi momenti, bisogna rialzarci e arrivare a risultati per centrare la Champions, i ragazzi devono essere sereni, hanno fatto 59 punti e non ho da rimproverare niente a loro anche se quando mancano risultati dobbiamo fare qualcosina in più per ritrovare entusiasmo".

Nessuna considerazione sul suo futuro né sul compagno di reparto di Kean contro la Lazio. Anzi, proprio a proposito dei biancocelesti avverte: "Troveremo una squadra con un nuovo allenatore come Tudor che fa giocare le sue squadre in modo molto aggressivo – spiega – Dovrà essere un buon inizio per le partite future. Ora la quota Champions diventa 70 punti perché ci sono tanti scontri diretti".