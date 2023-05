Allegri risponde a De Laurentiis sullo scudetto: “Gli do un consiglio, anche se lui non li accetta” Dopo Juventus-Lecce Massimiliano Allegri ha risposto alla provocazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che aveva parlato di scudetto dell’onestà: il livornese dà un consiglio e poi manda una frecciata velenosa al patron del club partenopeo.

A cura di Michele Mazzeo

La Juventus con il Lecce ha ritrovato il successo e i gol del suo bomber Vlahovic e Massimiliano Allegri sembra aver ritrovato il sorriso. Nel post partita il tecnico livornese ha anche trovato il tempo per ironizzare sulla crisi di risultati della squadra bianconera ("Ci eravamo quasi dimenticati come fosse festeggiare" ha difatti detto nel corso dell'intervista a DAZN) e per rispondere alle pesanti affermazioni di Aurelio De Laurentiis che, alla vigilia della giornata di campionato che può regalare la matematica certezza dello Scudetto al suo Napoli che, pur non citandolo, ha fatto riferimento ai titoli vinti dal club bianconero nel recente passato figli di presunte irregolarità, tanto da parlare di "scudetto dell'onestà".

Il tecnico della Juventus nella conferenza stampa di scena all'Allianz Stadium dopo la gara con il Lecce ha risposto al patron del club partenopeo donandogli un consiglio ma mandando anche una velenosa frecciata. Dopo aver fatto i complimenti alla formazione di Luciano Spalletti infatti il livornese ha consigliato al presidente di godersi il primo scudetto della sua carriera: "Posso solo complimentarmi col Napoli e gli dico di godersi questo scudetto. Io i primi scudetti al Milan e alla Juve me li sono goduti" ha difatti detto l'allenatore toscano a chi chiedeva in che modo volesse rispondere alle affermazioni fatte da De Laurentiis sottolineando velatamente che si tratta del suo primo scudetto (che fa il paio con la frase urlata alla panchina partenopea al termine di Juventus-Napoli).

Massimiliano Allegri ha poi però chiosato mandando una frecciata al numero uno del club campano che a breve festeggerà il terzo scudetto della sua storia al termine di un campionato dominato: "Glielo consiglio, anche se lui di consigli ne accetta pochi" ha difatti aggiunto l'allenatore della Juventus di certo non volendo fare un complimento al presidente del Napoli. Una piccola stoccata al veleno dunque che sembra certificare come i rapporti tra lui e l'intero ambiente partenopeo non siano di certo idilliaci.