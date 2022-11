Allegri nel box di Djokovic alle ATP Finals, compare sul maxischermo e il pubblico reagisce male Massimiliano Allegri all’indomani del successo della sua Juventus contro la Lazio si è dedicato al tennis assistendo a Torino alle ATP Finals.

A cura di Marco Beltrami

Dopo aver chiuso in bellezza la prima fase della stagione con la Juventus, Massimiliano Allegri ha messo da parte momentaneamente il calcio ma non lo sport. Infatti l'allenatore bianconero si è concesso un lunedì di relax, approfittando del grande spettacolo offerto dalle ATP Finals in programma proprio a Torino.

Si è congedato con il campionato nel migliore dei modi dopo un avvio disastroso, culminato nell'uscita anticipata dalla Champions. Le sei vittorie di fila, ultima quella con la Lazio, hanno riportato il sereno nello spogliatoio bianconero anche perché Allegri è riuscito a ritrovare la quadra e quella compattezza che sembrava un lontano ricordo. Ora la pausa per i Mondiali permetterà anche all'allenatore di ricaricare in parte le energie.

Proprio all'indomani del successo contro la formazione di Sarri, Massimiliano Allegri ha lasciato il pallone per dedicarsi alla racchetta. Durante l'attesa sfida tra Djokovic e Tsitsipas valida per il gruppo rosso delle ATP Finals, prestigioso appuntamento che chiude la stagione del grande tennis a Torino, le telecamere hanno indugiato sugli spalti del Pala Alpitour del capoluogo piemontese. Ecco che nel box del campionissimo serbo, presente non solo il suo connazionale Dejan Stankovic ex centrocampista e tecnico della Sampdoria, con suo figlio che gioca nell'Inter, ma anche Massimiliano Allegri.

Sorpresa dunque al Pala Alpitour, soprattutto per la posizione dell'allenatore sugli spalti. Molto sorridente Allegri in avvio di partita, è stato poi pizzicato anche dalle telecamere dell'impianto che hanno trasmesso la sua immagine sul maxischermo. Quando il pubblico si è reso conto della sua presenza attraverso la ripresa, ecco i fischi copiosi. Probabilmente sugli spalti c'erano diversi tifosi del Torino, senza dimenticare anche i tanti spettatori provenienti da altre zone dell'Italia. E il video è diventato virale su Tennis Tv.