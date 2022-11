ATP Finals 2022 Torino: partecipanti, programma delle partite e tabellone del torneo di tennis Le ATP Finals di Torino si disputano dal 13 al 20 novembre. I campo i migliori tennisti al mondo, manca però Alcaraz. Nadal e Djokovic le stelle, ma i protagonisti sono tanti. Si parte con i gironi, poi il tabellone si compone per semifinali e finale.

A cura di Alessio Morra

Le ATP Finals 2022 iniziano domenica 13 novembre. Questo è il torneo dei ‘Maestri' in campo ci vanno i giocatori più forti al mondo, i migliori di questa stagione, anche se non c'è il numero 1 Alcaraz. A Torino si vedrà del grande tennis, come lo scorso anno. Nadal e Tsitsipas sono le teste di serie dei due gironi, ma il favoritissimo è Djokovic, che prova a vincere il titolo per la sesta volta. Il tabellone non è il classico. Perché si inizia con la fase a gironi, i primi due del Gruppo Verde e i primi due del Gruppo Rosso vanno in semifinale. Il torneo sarà trasmesso in TV da Sky e dalla Rai.

Il programma delle Nitto ATP Finals 2022: le partite in calendario

Le ATP Finals si giocano a Torino per il secondo anno consecutivo. Il torneo inizierà domenica 13 novembre e terminerà domenica 20 novembre. I tennisti sono stati divisi in due gruppi da quattro, i gironi si chiuderanno venerdì 18. Sabato 19 si terranno le semifinali. Il programma del torneo verrà reso noto di giorno in giorno.

Dopo il sorteggio è stato ufficializzato anche il programma delle prime due giornate di gare, programma che comprende anche gli incontri del torneo di doppio, che ha tra i protagonisti anche Nick Kyrgios.

Domenica 13 novembre

ore 11:30: Arevalo/Rojer – Glasspool/Heliovaara

non prima delle 14: Ruud – Auger-Aliassime

ore 18:30: Granollers/Zeballos – Ram/Salisbury

non prima delle 21: Nadal-Fritz

Lunedì 14 novembre

ore 11:30: Koolhof/Skupski-Kokkinakis/Kyrgios

non prima delle 14: Medvedev-Rublev

ore 18:30: Mektic/Pavic-Dodig/Krajicek

non prima delle 21: Tsitsipas-Djokovic

I gironi e il tabellone del torneo di tennis a Torino

Il sorteggio del tabellone è stato effettuato giovedì ed è stato tutto sommato equilibrato, sulla carta più benevolo per Nadal, che però negli ultimi quattro mesi ha vinto solo tre partite. Rafa sfiderà Ruud, Auger-Aliassime e Fritz. Mentre tre vincitori delle Finals sono nel Gruppo Rosso: Tsitsipas, Medvedev e Djokovic, con loro Rublev.

Gruppo Verde: Nadal, Ruud, Auger-Aliassime, Fritz

Gruppo Rosso: Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Djokovic

Chi partecipa alle Nitto Atp Finals 2022 a Torino

Alle Finals si Torino partecipano i primi 8 giocatori della classifica mondiale ATP. Ha dato forfait però Alcaraz, che a 19 anni ha già conquistato la prima posizione in classifica. Al suo posto è subentrato l'americano Taylor Fritz, numero 9. Le stelle delle Finals saranno Rafa Nadal e Novak Djokovic. Saranno in buona compagnia i due totem del tennis. Perché sono tra i magici 8 i russi Rublev e Medvedev, vincitore nel 2020, il norvegese Ruud, il greco Tsitsipas, campione nel 2019, e il canadese Auger-Aliassime, uno dei giocatori più in forma del momento.

Come funziona il torneo: chi va in semifinale alle Finals di Torino

La formula è molto semplice ed è collaudata, anche se non piace ai puristi. Perché in genere in un torneo di tennis chi perde è fuori, ma qui alle Finals sicuramente chi perde almeno una partita, in ogni girone, passa come minimo in semifinale. I primi due classificati di ogni gruppo si qualificano per le semifinali. Il primo di ogni girone affronterà il secondo dell'altro girone (A1 vs B2, A2 vs B1).

Rafa Nadal non è mai riuscito a vincere le ATP Finals.

Determinare la classifica di ogni raggruppamento è semplice. Il tennista che ottiene il maggior numero di vittorie chiude al primo posto, e così via. In caso di parità di vittorie il primo criterio è il confronto diretto. Passa chi lo ha vinto. Se invece in un girone ci sono tre tennisti con lo stesso numero di vittorie allora varrà il quoziente set, vinti/persi. In caso di ulteriore parità bisognerebbe contare anche i game vinti e persi.

Dove vedere le ATP Finals 2022 in TV e streaming

Le ATP Finals saranno trasmesse in diretta televisiva sia in chiaro sulla Rai che da Sky. Gli appassionati potranno seguire un incontro per ogni giornata di gara in diretta su Rai 2, mentre Sky, sui canali 201 e 205, trasmetterà tutti gli incontri delle Finals, dal primo all'ultimo, compresi quelli del torneo di doppio. In streaming le ATP Finals si potranno seguire integralmente con Sky Go e Now (per abbonati) e su Raiplay.