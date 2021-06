La nuova Juventus targata Allegri che ritorna in bianconero dopo due anni dal suo addio, riparte dalle certezze. Nel summit di ieri alla Continassa, il tecnico livornese ha considerato prioritarie alcune situazione di squadra, di organizzazione e logistica da qui ai prossimi anni. Poco più di tre ore di colloquio per parlare di tutto a 360°, ma soprattutto di mercato. Allegri ha chiesto che vengano fatti tutti gli sforzi possibili per cercare di trattenere Paulo Dybala in bianconero. La Joya è al centro del progetto Juve del cosiddetto Allegri-bis e per questo la dirigenza adesso dovrà lavorare a garantire al giocatore un ricco rinnovo di contratto (scadenza 30 giugno 2022) per convincerlo a restare.

Il giocatore non ha mai fatto mistero di voler comunque restare in bianconero. E per questo è facile che si riesca a trovare un accordo. Nel frattempo però Allegri ha fatto anche un'altra richiesta: un attaccante. La famosa quarta punta che è mancata tanto ai bianconeri nell'ultima stagione e che potrebbe essere quel Dusan Vlahovic di cui si parla tanto. Il bomber della Fiorentina, letteralmente esploso in questa stagione, sarebbe molto gradito all'allenatore che comunque non disdegna anche altre opzioni: Mauro Icardi su tutti. L'argentino potrebbe rientrare all'interno di uno scambio con il PSG che porterebbe Cristiano Ronaldo in Francia alla corte di Pochettino.

La strategia di Allegri: rinnovo di Dybala e uno tra Icardi e Vlahovic

Allegri ha indicato in Dybala l'uomo da rimettere al centro del suo progetto tecnico. La Juventus non vorrebbe appesantire ulteriormente i bilanci e proprio per questo il tecnico livornese non si opporrebbe ad un'eventuale cessione di Cristiano Ronaldo. Secondo il Corriere della Sera, non c'è nient'altro che questo nella testa del tecnico livornese che vorrebbe costruire la sua nuova Juve sull'ossatura di squadra vecchia che ha fatto le fortune del club negli ultimi anni più alcuni piccoli ritocchi.

Dybala potrebbe firmare un rinnovo di 10 milioni di euro annui più bonus per i prossimi 5 anni. Questo il primo colpo, poi dritti verso un grosso investimento in caso di addio di Cristiano Ronaldo: Icardi o Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina però non sarà ceduto per meno di 50-60 milioni di euro. Il suo valore di mercato è aumentato in modo esponenziale nell'ultima stagione. Ecco perché l'argentino, all'interno di uno scambio con CR7 sembra molto più abbordabile.