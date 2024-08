La Juve prende Koopmeiners e centra l’ennesimo colpo di mercato: visite mediche e cifre dell’affare

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Teun Koopmeiners è ormai un nuovo giocatore della Juventus. Manca solo l'ufficialità ma il centrocampista olandese è da definire a tutti gli effetti l'ennesimo rinforzo di mercato che Giuntoli consegnerà nelle mani di Thiago Motta. I bianconeri avevano da tempo l'accordo col giocatore che aveva espresso all'Atalanta la sua volontà di lasciare la Dea per approdare nella Torino bianconera. L'accordo tra i due club ha poi rallentato l'operazione tanto da portare Koopmeiners lontano dalla squadra di Gasperini in attesa della definizione definitiva dell'affare.

L'operazione si è invece conclusa tra ieri sera e questa mattina quando è stato dato il via libera definitivo al giocatore che vestirà la maglia della Juventus. Secondo Sky Sport domani Koopmeiners sarà atteso al JMedical per sottoporsi alle visite mediche di rito prima dell'ufficialità che arriverà nelle ore successive. Un colpo importante per le ambizioni bianconere e per Thiago Motta che ha visto il centrocampo completamente rivoluzionato con l'arrivo dell'olandese insieme a quelli di Douglas Luiz e Khéphren Thuram.

Le cifre dell'affare tra Juventus e Atalanta e lo stipendio di Koopmeiners

Koopmeiners aveva da diverso tempo ormai l'accordo con la Juventus sulla base di un contratto quinquennale a 4 milioni lordi a stagione. Per quanto concerne invece l'intesa trovata con l'Atalanta, la Juventus ha definito con la Dea un'operazione 52 milioni di euro più 6 di bonus. Secondo Sky Sport la società bianconera pagherà al club di Percassi anche il contributo di solidarietà. Il pagamento sarà dilazionato in 5 anni. Si chiude così una telenovela di mercato che ha portato anche la famiglia Percassi a sbandierare più volte quanto accaduto.

L'Atalanta si è di fatto ritrovata a inizio stagione con un giocatore che non ha voluto cominciare la stagione con la Dea preferendo aspettare la Juventus. Tra il club bianconero e quello bergamasco, dopo una fase di gelo iniziale , c'è stato quest'oggi il contatto decisivo che ha poi permesso all'operazione di sbloccarsi definitivamente. L'olandese era stato fin da subito uno dei primi colpi messi a segno da Giuntoli per la nuova stagione 2024/2025 ma la trattativa non è mai stata facile. L'Atalanta alla fine ha preteso e ottenuto la cifra richiesta vicina ai 60 milioni di euro.