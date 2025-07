Conceiçao resta alla Juve, tutti i dettagli dell’affare con il Porto: evitata la seconda clausola

La Juventus e il Porto hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Francisco Conceiçao a titolo definitivo. Il portoghese sarà a tutti gli effetti bianconero dopo un anno di prestito, una conferma voluta da Igor Tudor che sta cominciando a plasmare la squadra in vista della prossima stagione. C'erano altre squadre pronte a puntare sul giocatore, ammirato soprattutto in Premier League, ma la sua volontà era quella di giocarsi tutte le carte a Torino per provare a strappare un posto da titolare.

I dettagli sono stati praticamente limati e manca pochissimo per formalizzare l'operazione. In totale i bianconeri investiranno 32 milioni di euro, oltre ai 9.5 milioni già versati per il prestito dello scorso anno, come riportato da Sky: il portoghese ha giocato 40 partite con la Juventus, condite da 7 gol e 6 assist che sono bastati per convincere allenatore e dirigenza a puntare definitivamente su di lui.

Conceiçao alla Juve, tutti i dettagli dell'affare

Figlio d'arte e scommessa vinta per i bianconeri che dopo un anno di prestito hanno deciso di puntate sull'acquisto a titolo definitivo. I giorni di Conceiçao al Porto sono terminati e per lui è il momento di trovare continuità in Serie A, un campionato dove ha avuto un impatto positivo nel primo anno trascorso in prestito. La Juve ha trovato l'accordo con il club portoghese: pagherà 32 milioni di euro che si aggiungono ai 9.5 già versati per il prestito di una sola stagione. Si tratta di 2 milioni in più rispetto alla clausola rescissoria che il giocatore aveva nel suo contratto, del valore di 30 milioni.

I bianconeri hanno pagato più del dovuto ma sono riusciti anche a strappare una formula molto vantaggiosa, ottenendo un pagamento diluito in quattro rate da 8 milioni ciascuna. La clausola scadeva ieri e da oggi è attiva quella da 45 milioni che la Vecchia Signora è riuscita a evitare proprio grazie a questo compromesso. Per ufficializzare l'arrivo di Conceiçao bisognerà aspettare che il giocatore rinunci al 20% su una cessione definitiva, un dettaglio che verrà sistemato nelle prossime ore prima di lasciare spazio all'annuncio ufficiale.