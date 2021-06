La Juventus non vuole farsi sfuggire Paulo Dybala. Per questo il club bianconero ha proposto al giocatore un'offerta di rinnovo a dir poco da top player. L'argentino infatti, se dovesse accettare, sarebbe il giocatore più pagato della rosa della Vecchia Signora dopo Cristiano Ronaldo (sempre che il portoghese resti in Italia anche per la prossima stagione). Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Andrea Agnelli avrebbe dato mandato a Federico Cherubini di iniziare ufficialmente la trattativa per chiudere al più presto la questione e far firmare al giocatore il prolungamento del suo contratto con la Juventus.

Dybala ha infatti un accordo con i bianconeri fino al 30 giugno del 2022. Massimiliano Allegri, ritornato alla Juventus dopo due anni, ha voluto fortemente che quest'operazione si chiudesse al più presto per non rischiare che il giocatore possa essere distratto durante l'anno da eventuali nuove offerte di club pronte a fiondarsi su un giocatore che sarebbe poi andato in scadenza a fine stagione. La Juventus vuole fare di Dybala la sua stella garantendogli uno stupendo da top. Avviati i contatti con Jorge Antun, procuratore di Dybala. L'ingaggio è davvero altissimo nonostante l'ultima stagione giocata dalla Joya contrassegnata da tanti, troppi infortuni.

Le cifre del nuovo contratto di Paulo Dybala alla Juve

Dybala oggi ha 27 anni ed è chiaro che quello attuale rappresenterebbe l'ingaggio più alto della sua carriera. Se così dovesse essere, il giocatore firmerebbe infatti un contratto per i prossimi 4-5 anni che lo porterebbero in scadenza alla Juve a 31-32 anni. In un momento in cui la Joya dovrà poi decidere se continuare e sposare la Juve a vita o lasciare i bianconeri per una nuova avventura. Discorsi prematuri ma sul quale il giocatore e il suo procuratore, stanno sicuramente ragionando. Dybala attualmente guadagna uno stipendio da 7,3 milioni di euro annui.

La proposta della Juventus è di 10 milioni a stagione più bonus (presumibilmente per i prossimi 5 anni). Se dovesse restare in bianconero Cristiano Ronaldo, Dybala sarebbe il secondo giocatore più pagato mentre in caso d'addio del portoghese, chiaramente l'argentino sarebbe il giocatore più ricco della rosa bianconera. Nonostante un'annata in cui il giocatore è stato più in infermeria che in campo, la Juventus, spinta anche dal ritorno di Massimiliano Allegri, crede tantissimo nel giocatore e spera che possa tornare a far vedere di nuovo le sue qualità con il tecnico livornese in panchina.