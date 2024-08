video suggerito

Adani elogia la Juve e attacca Allegri senza nominarlo: "Thiago Motta pietra miliare per costruire un progetto" Adani elogia la Juventus di Thiago Motta e attacca Allegri senza mai nominarlo durante la seconda puntata di Viva El Fubtol.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus è partita fortissimo nel campionato 2024-2025 e la seconda vittoria in due partite la porta in vetta alla classifica in solitaria con sei punti. I bianconeri hanno affrontato Como e Verona, due squadre che lotteranno per non retrocedere, ma hanno messo in mostra alcuni principi e alcune idee interessanti che verranno certamente affinate con l'inserimento degli ultimi acquisti in fase offensiva.

Dopo la sorpresa Mbangula all'esordio, ecco a Verona è stato il turno di Savona e dei primi gol di Vlahovic: la Vecchia Signora prende forma e somiglia sempre più al suo allenatore. Thiago Motta ha cambiato la Juve in molti aspetti e a sottolineare l'importanza del neo tecnico bianconero ci ha pensato anche Daniele Adani nel corso della seconda puntata di Viva El Fubtol: "Se la Juventus fa Koopmeiners, farebbe l'ottavo acquisto; e il nono sarebbe eventualmente Sancho. Ho letto così, se vanno in porto. Uno dovrebbe andare in porto e sull'altro ci stanno lavorando. Però dico una cosa, il più importante, il decimo, in realtà è il primo ma non è un calciatore, è l'allenatore".

Adani attacca Allegri senza mai nominarlo

L'ex difensore di Inter, Fiorentina e Brescia ha lanciato una frecciata a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, senza mai nominarlo e ha tessuto le lodi di Thiago Motta: "Thiago Motta è il più grande acquisto che poteva fare per me la Juventus. Perché tutti questi acquisti, otto li faranno e forse arriveranno a fare anche il nono, secondo me avranno un valore superiore grazie al decimo che in realtà è il primo. Ed è l'allenatore. La Juventus, non lo dico dopo due partite e potrebbe perdere anche le prossime tre, ha fatto un passaggio decisivo dovrà dimostrare di seguirlo e lui stesso di dare la sua visione, il suo carisma, le sue idee, la sua libertà, la sua rettitudine… però per me è Thiago Motta la pietra miliare, dove costruire un progetto".

Adani aveva commentato così la prestazione della nuova Juventus già dopo il primo match vinto contro il Como: "Lo spirito la Juve lo aveva anche l’anno scorso, quando è arrivata alla fine del girone d’andata alla pari con l’Inter. Secondo me lo spirito anche con Allegri non è mai mancato, ma quando non hai un’idea che incoraggia lo spirito, non vai da nessuna parte. Oggi si vede la trasmissione del pallone, la voglia di accompagnare, il tempo di recupero del pallone. L’entusiasmo dopo mezz’ora era già generato. La Juve, discostandosi di molto dalla precedente idea di gioco, ha messo dentro idee e qualità di gioco".