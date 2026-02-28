Serie A
video suggerito
video suggerito

Allegri: “Massima sintonia, ma si deve lavorare per il bene del Milan e raggiungere l’obiettivo…”

Max Allegri è intervenuto su uno dei temi più caldi alla vigilia di Cremonese-Milan, rispondendo a modo suo alle voci che lo vorrebbero già al capolinea a fine stagione. “Felice di essere tornato qui dopo 15 ani, di una squadra che sta facendo bene e dell’intesa con la società. Ma…”
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le voci di un possibile addio a fine stagione tra Allegri e il Milan hanno costellato le giornate di vigilia della trasferta con la Cremonese, gara più che mai a rischio per i rossoneri che proprio contro le "piccole" hanno mostrato di avere più che un semplice problema nel superare avversari che pensano prima di tutto a difendersi e giocarsela di rimessa. Il tecnico rossonero ci è tornato in conferenza stampa, affrontando l'argomento con un pizzico di ironia tutta toscana dove ha confermato tutto e il suo contrario: "Con la società massima sintonia, ma si deve raggiungere l'obiettivo dichiarato per completare il lavoro iniziato".

Sorridendo, forse a denti stretti, Max Allegri ha spiegato la situazione attuale all'interno della società rossonera. Dove non c'è mare mosso o aria di tramontana malgrado le ultime deludenti uscite che ne hanno ancora una volta interrotto il progredire di un lavoro iniziato in estate e ancor lungi dal ritenersi concluso: "Avevo detto che ne avremmo parlato a marzo… siamo a marzo e ora siamo in una posizione buona" ha esordito il tecnico sul fronte progetto e lavori in corso. "Ora tocca a noi cercare di essere bravi per restare in questa posizione oppure riuscire magari anche a scalare l'ultimo gradino…" ha aggiunto provocatoriamente senza citare né scudetto né Inter capolista, il cui confronto nel derby si avvicina.

Tutto a vantaggio del pensiero successivo e concatenato, dell'eventuale proseguimento sottobraccio col club da fine campionato in avanti. "C'è massima intesa con la società" assicura Allegri, "sono felice e soddisfatto di essere tornato al Milan dopo 15 anni e avere un gruppo di giocatori professionisti, che stanno facendo benissimo, ma…" ha poi proseguito regalando un po' di pepe a chi oramai si era rassegnato della classica risposta pompieristica di fronte al rinfocolare delle voci di una possibile separazione. "Ma l'importante è che tutti lavorino per il bene del Milan. E per concludere il lavoro, che è ancora in corso, bisogna conquistare l'obiettivo prefissato e richiesto, altrimenti…"

Leggi anche
Perché Allegri può lasciare il Milan a fine stagione, i dubbi e i rapporti con la società: cosa può accadere

Un'ipotesi che resta nell'aria ma la cui risposta si cela nella classifica attuale dei rossoneri, ad un passo dal raggiungimento del ritorno in Champions League: secondo posto a +6 dal quinto, che vorrebbe dire Europa League, attualmente occupato da un Como indomito, ma che da domenica sera potrebbe ritrasformarsi in un maggiormente corroborante +9. Con una gara in meno a disposizione delle avversarie.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Milan
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Verona-Napoli 0-1, Hojlund in gol di testa. L'Inter affronta Genoa dopo il flop in Coppa
Spalletti non parlerà prima di Roma-Juventus: perché ha deciso di non andare in conferenza
Al Cagliari non basta l'eurogol di Folorunsho, il Parma risponde con l'ex Oristanio: finisce 1-1
Caprile fa una parata senza senso su Pellegrino: reattività, forza e istinto in un solo gesto
Anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata: Milan-Inter l'8 marzo, Napoli e Juve mai di domenica
Fabregas chiama i nutrizionisti del Bodo Glimt e per migliorare il Como si affida alle sedute col drone
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views