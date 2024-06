video suggerito

Allegri ha spoilerato Conte al Napoli a Gigi D’Alessio: “Sapevo tutto da 10 giorni, ne era sicuro” L’artista partenopeo ha svelato il retroscena durante un interventi in radio: “Mi contattò per dei biglietti per il mio concerto a Napoli e mi confidò che era certo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimiliano Allegri, Gigi D'Alessio e il neo allenatore del Napoli, Antonio Conte.

Gigi D'Alessio sapeva già almeno da una decina di giorni che Antonio Conte sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli. Glielo aveva confessato Massimiliano Allegri. Sì, proprio lui: l'ex allenatore della Juventus. E che rapporto c'è tra il cantante e il tecnico? Abbastanza da permettere all'ex bianconero di prendere il telefono e chiedergli un paio di biglietti per il concerto partenopeo. È stato allora che è arrivata la soffiata sulla trattativa che era in dirittura d'arrivo e, prassi permettendo, si sarebbe conclusa di lì a poco.

"Ad Antonio – ha aggiunto D'Alessio – possiamo dire che siamo felici ed onorati. la forza più grande del Napoli sono i tifosi, non i calciatori. Sono i tifosi che hanno sofferto e che hanno gioito. Sapevo già di Conte al Napoli perché me lo aveva riferito qualche tempo fa Massimiliano Allegri".

La rivelazione del retroscena è arrivata durante il collegamento a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. "Troverà una città speciale e una tifoseria importante", sottolinea l'artista napoletano.

Una riflessione che arriva dopo il messaggio audio che ha letteralmente incendiato l'entusiasmo dei sostenitori azzurri: non aspettavano altro dopo essere passati dalla stelle dello scudetto alle stalle di una stagione in cui tutto è andato per il verso storto e in cui tutto è stato sbagliato dal presidente, Aurelio De Laurentiis.

Quel "Forza Napoli", scandito dal neo allenatore ha messo i brividi addosso e trasformato di colpo il ‘vecchio nemico (sportivo) in ‘caro amico' al quale affidare i propositi di riscatto e, perché no, anche il sogno di vincere un altro titolo tricolore a breve di distanza di tempo. Ma sognare costa nulla, mentre la realtà dei conti fa sì che l'obiettivo principale sia anzitutto tornare in Champions League, i cui introiti sono di vitale importanza per la gestione di una società come il Napoli.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il nuovo tecnico degli azzurri.

La foto all'uscita dal ristorante nella Capitale e poi quella classica di Conte che mette la firma in calce al contratto nella sede della FilmAuro hanno chiuso un capitolo: per i prossimi 3 anni sarà allenatore dei partenopei. Il resto, verrà scoperto solo vivendo.

Allegri è forse un fan di Gigi D'Alessio oppure si stava prodigando per altri? Sia l'una sia l'altra ipotesi possono essere vere. Fatto sta che "mi ha contattato per dei biglietti per il mio concerto a Napoli e gli ho chiesto se sapesse informazioni sul nuovo allenatore del Napoli – ha concluso il cantante -. E lui mi confidò che era certo sarebbe stato Conte". E nelle domeniche d'agosto quanta neve che cadrà.