Sharapova celebra Sinner pubblicando un vecchio video: “Sapevo che un giorno ti saresti pentito”

Maria Sharapova è stata una delle prime a congratularsi con Jannik Sinner dopo il suo eccezionale trionfo a Wimbledon. L'ex tennista russa, che ha vinto nel tempio del tennis nel 2004, ha trovato un modo molto originale per celebrare quello che è un suo amico, con il quale ha condiviso i campi di allenamento. La "tigre siberiana" ha simpaticamente rispolverato un video del passato, per certi versi imbarazzante.

Sharapova si complimenta con Sinner dopo il trionfo a Wimbledon in un modo curioso

Intervenuta sui social, Sharapova ha pubblicato un contenuto risalente ai tempi in cui si allenava nell'accademia di Riccardo Piatti a Bordighera, durante gli ultimi anni della sua carriera. Per l’occasione, Maria si era prestata alla realizzazione di un divertente video in coppia con un giovanissimo Jannik Sinner, che all’epoca stava crescendo nella stessa struttura come giovane talento.

Il video di Sinner e Sharapova che augurano buon Natale

"È giusto riportare questo in cima al feed", ha scritto Maria Sharapova accompagnando il video che mostra lei e Sinner protagonisti di un curioso duetto: entrambi con delle orecchie da renna, alle prese con una canzone natalizia accompagnata da un balletto. Se la tennista appare perfettamente a suo agio, il giovanissimo Jannik non nasconde un pizzico di simpatico impaccio. Anche nel ballo dei vincitori con Swiatek d'altronde, Sinner ha mostrato di sentirsi decisamente più a suo agio con la racchetta in mano. Una scena quella con Sharapova che, da allora, ha fatto spesso capolino sul web.

La stessa Maria aveva deciso di prendere in giro il suo giovane collega e amico allo stesso modo anche dopo il suo primo trionfo Slam, agli Australian Open 2024. In quell’occasione aveva strappato un sorriso a tutti con la didascalia: "Sapevo che un giorno te ne saresti pentito. Congratulazioni campione!! Pazienza, equilibrio e classe".

L'amicizia tra Sinner e Sharapova, quando si sono conosciuti

La cinque volte vincitrice Slam ha sempre ribadito di essere molto legata affettivamente al periodo “italiano” della sua carriera. In occasione di una rimpatriata nel 2021, aveva parlato anche di “famiglia italiana”, facendo riferimento a Piatti, al suo team e a Jannik Sinner. Dal canto suo, lo stesso azzurro ha sempre sottolineato l’importanza di essersi allenato in giovane età con una campionessa del suo calibro: "Maria è una grande professionista, è bello allenarsi insieme, si possono sempre imparare cose importanti da una campionessa del suo livello".