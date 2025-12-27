Allegri analizza le difficoltà con le ‘piccole’ del Milan: “Il calcio non si spiega, si gioca”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Verona e ha analizzato le difficoltà con le ‘piccole’ della squadra rossonera: “Il calcio non si spiega, si gioca”.

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il match che il Milan giocherà domenica 28 dicembre 2025 contro l’Hellas Verona alle 12:30 a San Siro. I rossoneri chiuderanno il 2025 davanti ad uno stadio completamente sold-out e in piena lotta allo Scudetto: "Quest’anno i tifosi sono sempre stati molto presenti e per noi è bellissimo. Domani però dovremo fare i tre punti contro l’Hellas che è una squadra scorbutica, tecnica e veloce. Dovremo essere ordinati e migliorare difensivamente".

L'allenatore del Diavolo ha analizzato le difficoltà e il l bilancio con le ‘piccole': "Per battere le piccole non è semplice in questo momento del campionato. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi, soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro. Speriamo di fare i tre punti domani. Il calcio non si spiega, si gioca. Abbiamo 32 punti, dobbiamo riprendere a fare la fase difensiva come squadra: fare di tutto per creare difficoltà all’avversario. Abbiamo preso gol in modo troppo facile. Dobbiamo tornare ad essere più tosti nella fase difensiva".

Allegri: "Fullkrug lavora per essere a disposizione col Cagliari"

Allegri ha parlato anche delle condizioni di Fofana e Leao, oltre al momento di Nkunku: "Nkunku ha le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non sarà convocato. Ha questo fastidio che non gli permette di scattare, preferisco lasciarlo a casa. Gabbia è ancora fuori, Fofana sta bene e Gimenez sta facendo la rieducazione alla caviglia"

Infine, l'allenatore del Milan si è soffermato anche sul nuovo acquisto Fullkrug e sulle sue condizioni fisiche: "Fullkrug è arrivato sorridente di essere al Milan e volenteroso. Non avevamo in squadra le sue caratteristiche. E quando ho parlato con lui l’ho trovato contento, sorridente e volenteroso. Penso sia normale che sia in ritardo di condizione, ma lavora per essere a disposizione col Cagliari".