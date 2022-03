Allarme Covid per l’Italia a due giorni dai playoff Mondiali: positivi due membri dello staff A due giorni dalla sfida contro la Macedonia del Nord, valida per la semifinale dei playoff per i Mondiali 2022, scatta l’allarme Covid per la Nazionale Italiana.

A cura di Vito Lamorte

L'avvicinamento ai play-off per i Mondiali 2022 non sta andando nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana. A due giorni dalla sfida di Palermo contro la Macedonia del Nord sono state riscontrate due positività al Covid-19 di due membri dello staff azzurro. Non si tratta di uomini dello staff di Roberto Mancini ma di persone che lavorano per il gruppo dei campioni d'Europa in carica. Altri casi di positività sono emersi all'interno dello staff organizzativo di supporto alla squadra e all’arrivo i soggetti interessati sono stati isolati e non sono stati ammessi al Centro Tecnico di Coverciano.

A renderlo noto è la FIGC in una nota ufficiale: “Nel corso dei controlli anti Covid preventivi all’ingresso nel raduno della Nazionale, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid tra i membri dello staff della Nazionale. Prontamente, le persone sono state isolate ed è stato organizzato il rientro in sede”.

Sempre dallo stesso comunicato si apprende: “Altri casi di positività relativi allo staff organizzativo di supporto alla Nazionale sono emersi all’arrivo del personale a Coverciano e, anche in questo caso, i soggetti interessati sono stati isolati e non ammessi al Centro Tecnico. Una serie di controlli mirati, relativi a positività emerse nei club di provenienza, proseguono in questi giorni".

Prima del raduno la Nazionale aveva perso Manuel Locatelli a causa del Covid ma Roberto Mancini lo ha convocato lo stesso perché spera di avere a disposizione il centrocampista della Juventus per l'eventuale finale degli spareggi contro la vincente tra Portogallo e Turchia.

A poco più 48 ore dal fischio d'inizio della sfida con la Macedonia del Nord è arrivata questa notizia che ha un po' destabilizzato i tifosi azzurri ma la situazione a Coverciano sembra essere sotto controllo.