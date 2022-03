Locatelli positivo al Covid, oltre alla Juve trema l’Italia: a rischio per i playoff Mondiali Il comunicato bianconero mette in difficoltà Max Allegri in vista della Salernitana ma soprattutto allarma l’Italia, oramai prossima ai playoff mondiali.

A cura di Alessio Pediglieri

La notizia che non ci voleva arriva nelle immediate ore dopo la clamorosa eliminazione in Champions League della Juventus: Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid-19 ed è subito stato posto in isolamento. Impossibilitato, dunque, a continuare l'attività agonistica fino alla prossima negatività, il centrocampista bianconero non sarà a disposizione della prossima gara della Juventus, che torna in campionato sfidando la Salernitana. Un problema non da poco per Max Allegri già in costante emergenza in mediana, ma non solo. A tremare c'è anche la Nazionale di Roberto Mancini, visto che oramai incombe il play-off contro la Macedonia del Nord, in programma il prossimo 24 marzo.

Per gli azzurri si avvicina il momento della verità dopo mesi di ansia, l'attesa è finita visto che mancano solamente sette giorni alla gara di Palermo dove al ‘Barbera' si sfideranno le speranze azzurre di proseguire nel sogno mondiale con quelle macedoni, in una partita secca da dento o fuori che permetterà alla qualificata di approdare all'ultimo confronto, decisivo, con la vincente di Portogallo-Turchia. Una data cruciale, il 24 marzo, in cui si delineerà il prossimo futuro del calcio azzurro e che non permetterà alcun minimo errore, dovendo centrare ad ogni costo il successo e scacciando l'ombra di un'eventuale doppia consecutiva assenza ai Mondiali.

Per Roberto Mancini la lista dei giocatori convocabili sarà molto ampia, probabilmente un primo elenco di oltre 30 giocatori per non lasciare nulla al caso. Da questo ricco elenco verranno poi scelti i 23 che parteciperanno alle singole gare dei playoff, secondo il regolamento che prevede che si possano cambiare i convocati tra semifinale e finale purché siano inseriti nella lista dei convocati iniziali. Dunque, anche Manuel Locatelli potrebbe comunque essere inserito nel centrocampo dell'Italia pur essendo oggi non a disposizione. Il comunicato emesso dalla Juventus non lascia infatti dubbi: "Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento."

Calendario alla mano, il rischio concreto è che il centrocampista bianconero non possa essere a disposizione per la partita contro la nazionale macedone, con un periodo di isolamento obbligato che arriverebbe a ridosso della gara e che significherebbe l'impossibilità però da parte di Locatelli di arrivarci allenandosi regolarmente in campo. Per il turno successivo, la finale del 29 marzo, l'allarme potrebbe essere rientrato, sempre che i test diano esiti negativi al Coronavirus. Per i convocati ai playoff bisogna però attendere ancora un po', la lista è prevista per la giornata di venerdì: Locatelli non rischia ma Mancini non può lasciare nulla al caso e valutare ogni singola chiamata che potrebbe togliere spazio ad altri.