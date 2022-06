Algeria sotto shock, è morto Benhammouda: fatale un incidente d’auto all’attaccante della nazionale L’Algeria è sotto shock per la tragica scomparsa del giovane nazionale Billel Benhammouda a seguito di un incidente stradale avvenuto giovedì sera. Aveva segnato un gol nell’ultima gara della nazionale contro la Repubblica Democratica del Congo.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Algeria è sotto shock per la tragica scomparsa del giovane nazionale Billel Benhammouda a seguito di un incidente stradale avvenuto giovedì sera. Il giocatore, così come sottolineato all'interno di un comunicato diramato dalla Federazione algerina, giocava nell'USM Algeri, ed era impegnato con la nazionale A in vista del Torneo Quattro Nazioni dove ha preso parte all'ultima partita contribuendo alla vittoria dell'Algeria contro la Repubblica Democratica del Congo per 3-0 firmando anche un gol e un assist.

"Tutta la famiglia della nazionale di calcio si uniscono alla Federcalcio algerina per condividere la loro profonda tristezza ed esprimere le loro sincere condoglianze alla famiglia e ai cari del defunto" si legge nella nota diramata dalla stessa Federazione. Il 24enne stava tornando a casa ed era a bordo dell'auto con un amico con cui stava rientrando dopo gli impegni con la Nazionale per disputare la gara di sabato contro l'ES Setif, che è stata poi rinviata. Il giovane attaccante è morto sul colpo.

Incredibile quanto accaduto dato che Benhammouda aveva appena gioito per aver segnato un gol con la Nazionale maggiore dell'Algeria ed era in lizza per un posto nella lista dei convocati per l'African Nations Championship. Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio e in Algeria sono ancora increduli per quanto successo. In rete circola ancora il video del suo gol su rigore e le giocate effettuate dal giocatore proprio nella gara contro il Congo.

In un'intervista, il papà del giocatore aveva anche affermato che suo figlio fosse vicino al trasferimento ad un club europeo senza però rivelare il nome. La Confederazione Africana (Caf) nel frattempo ha espresso il suo cordoglio alla famiglia del giocatore con un post su Twitter: "Inviamo le nostre condoglianze ai tifosi e alla famiglia dell'algerino Billel Benhammouda". Non è ancora chiaro adesso se la partita amichevole contro l'Iran dell'Algeria sarà rinviata o meno nelle prossime ore.