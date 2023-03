Alexis Sanchez travolto a sorpresa dalla stella del tennis: “300mila euro al mese e poi…” Dopo il tremendo flop in Coppa di Francia, pesante attacco ad Alexis Sanchez da parte dell’ex tennista Marion Bartoli.

A cura di Marco Beltrami

Il Marsiglia ha fatto una figuraccia in Coppa di Francia, vanificando dunque la precedente impresa contro il PSG. L'eliminazione nei quarti di finale per mano dell'Annecy, attualmente al decimo posto in seconda divisione, ha causato non poche critiche alla squadra di Tudor. Tra i più bersagliati, la vecchia conoscenza della Serie A, Alexis Sanchez che ci ha messo quantomeno la faccia.

Il Nino Maravilla ex di Udinese e Inter ha sbagliato un calcio di rigore nei tempi regolamentari (ha poi segnato il secondo nella lotteria finale) e non è riuscito mai ad incidere, ricevendo commenti durissimi sulla stampa francese del tipo "Era piuttosto goffo e impreciso quando si trattava di concludere".

Anche per questo Sanchez ha deciso in conferenza stampa di scusarsi con tutti i tifosi, con queste parole: "È una sconfitta che fa male, la peggiore della mia carriera. Ci scusiamo con i tifosi che sono sempre fantastici. L'unico modo per rialzarmi è vincere questo fine settimana dando il massimo. Non ci sono spiegazioni, devi essere concentrato. Devi catturare il tuo rivale e non lasciarlo andare. Il giocatore deve essere concentrato per 95 minuti. Non possiamo rilassarci".

Ha poi voluto ribadire quanto questa sconfitta faccia male, e quanto lui voglia dare il massimo per il Marsiglia: "Questa serve come esperienza per tutti, bisogna dare il 200 per cento. Sono qui per una sola stagione, posso andare o restare, ma di certo non vengo a Marsiglia in vacanza o a prendere il sole".

Tra le critiche più feroci ricevute negli ultimi giorni, ci sono anche quelle di una popolare ex tennista e grande gloria francese, ovvero Marion Bartoli.L’ex numero 7 della classifica WTA capace in carriera anche di vincere Wimbledon, e di raggiungere una semifinale al Roland Garros (torneo di cui attualmente è la madrina), è una grande tifosa dell’Olympique. Parole pesanti contro Sanchez in occasione di un intervento al programma Super Moscato Bowl: "È una cattiva condotta professionale. Per noi tifosi è VERGOGNOSO. Ci hanno deriso! Sanchez guadagna 300.000 euro al mese e non riesce nemmeno a tirare un rigore contro un portiere di L2!".