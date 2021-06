Trent Alexander-Arnold non parteciperà all'Europeo a causa dell'infortunio alla coscia nell'amichevole giocata contro l'Austria a Middlesbrough. Il terzino del Liverpool resterà fuori per circa sei settimane e così lo staff medico della nazionale inglese ha deciso che fosse meglio per lui e per la selezione dei Three Lions che il giocatore tornasse a curarsi presso le strutture del suo club. Il Commissario Tecnico Gareth Southgate non comunicherà il sostituto prima di domenica, quando la selezione inglese scenderà in campo al Riverside Stadium di Middlesbrough contro la Romania.

Il laterale classe 1998 dei Reds non ha disputato una stagione all'altezza delle due precedenti ma dopo qualche mese difficile nel finale di annata, quando la squadra di Jurgen Klopp è riuscita a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, ha migliorato molto le sue prestazioni e aveva convinto Southgate a inserirlo nella lista dei convocati. Non proprio un anno da ricordare per quello che fino a pochi mesi fa era considerato uno dei migliori terzini del mondo e l'epilogo è stato deludente soprattutto per come Trent nel finale di anno era riuscito a migliorare le sue performance in vista dell'appuntamento continentale.

Il comunicato

La nota ufficiale della nazionale inglese sull'infortunio di Alexander-Arnold.