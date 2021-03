Trent Alexander-Arnold è probabilmente il miglior terzino destro al mondo. Se il Liverpool per due stagioni è stato quasi imbattibile, vincendo quattro trofei, lo ha fatto anche grazie ai suoi esterni difensivi Alexander-Arnold e Robertson che di fatto erano due ali aggiunte. Piede fatato e soprattutto preciso per entrambi. Quest'anno i Reds non stanno vivendo una grande stagione e per questo il c.t. Gareth Southgate ha deciso di escludere Alexander-Arnold dall'elenco dei convocati per le tre partite di Qualificazione ai Mondiali del 2022. Questa scelta ha provocato enormi polemiche in Inghilterra.

La super valutazione di mercato di Alexander – Arnold

Ventidue anni, valore di mercato: 100 milioni di euro, Champions e Premier già vinte. Alexander – Arnold non ha niente da invidiare ai big del calcio mondiale. In questa stagione non ha brillato (un gol e quattro assist in stagione), ma in quella precedente ha realizzato 4 gol e servito 15 assist. Southgate evidentemente valuta solo il rendimento attuale e ha deciso di escluderlo dalle convocazioni per le partite contro San Marino, Albania e Polonia delle Qualificazioni ai Mondiali 2022.

Southgate deve trovargli un posto in squadra

Lo stupore per l'esclusione è stato enorme e due ex del Liverpool sono scesi in campo al fianco di Alexander-Arnold. Crouch ha dichiarato: "La sua assenza mi sorprende parecchio. James è bravo, ma Trent è un top player e Southgate deve trovargli un posto in squadra". Steven Gerrard, fresco vincitore del titolo scozzese con i Rangers, è stato severo nei confronti del c.t. Southgate, che è libero di fare ciò che vuole, ma che ha sbagliato a non chiamare il talento dei Reds: