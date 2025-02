video suggerito

Alex Ferrari della Sampdoria squalificato per bestemmia: qual è la differenza con Lautaro Martinez Alex Ferrari della Sampdoria squalificato per bestemmia: qual è la differenza con Lautaro Martinez, nel mirino dopo Juve-Inter, e perché il Giudice Sportivo della Serie B ha preso questa decisione.

A cura di Vito Lamorte

Alex Ferrari della Sampdoria squalificato per "espressione blasfema" dopo la gara in casa del Sudtirol, persa dai blucerchiati per 2-1. Il Giudice Sportivo di Serie B ha sanzionato il difensore per tre giocatore: una giornata per ‘aver pronunciato espressione blasfema al 47° del prima tempo’ e due giornate per il rosso ricevuto per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara”.

Il calciatore del club blucerchiato è stato squalificato per un'espressione blasfema contrariamente a quanto accaduto a Lautaro Martinez, protagonista di un episodio simile al termine di Juventus-Inter: il difensore centrale del club ligure è stato sanzionato grazie all'ausilio delle immagini televisive.

Alex Ferrari della Sampdoria squalificato per ‘espressione blasfema'

Questo il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo, Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio.

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo PEC pervenuta alle ore 10.20 del 17 febbraio 2025) in merito alla condotta del calciatore Alex Ferrari (Soc. Sampdoria) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 47° del prima tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Alex Ferrari (Soc. Sampdoria)) con la squalifica per una giornata effettiva di gara, oltre quanto sotto specificato.

Decisione rinviata per il caso Vazquez-Dorval

Più complicato l'episodio Vazquez-Dorval. Il Giudice ha chiesto alla Procura federale di condurre ulteriori accertamenti, raccogliendo altre testimonianze, e di produrre quindi una "dettagliata relazione aggiuntiva" per poter decidere. Il calciatore della Cremonese è stato squalificato per una giornata, in quanto ammonito nel corso della gara in stato di diffida.

L'allenatore del Bari, Moreno Longo, al termine della gara tra i pugliesi e la Cremonese aveva accusato il calciatore italo-argentino di aver usato espressioni razziste ("n***o di merda") nei confronti di Mehdi Dorval. La società lombarda ha smentito la ricostruzione.