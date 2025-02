video suggerito

Perché Lautaro Martinez non è stato squalificato dopo la presunta bestemmia in Juventus-Inter Perché Lautaro Martinez non è stato squalificato: nessun provvedimento per la presunta bestemmia del capitano dell'Inter dopo la sconfitta in casa della Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Lautaro Martinez non è stato squalificato dopo la presunta bestemmia in Juventus-Inter. Non è stato preso alcun provvedimento nei confronti del capitano nerazzurre per le presunte espressioni blasfeme al termine della sfida persa all'Allianz Stadium per 1-0. Nel referto del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, relativo alla 25a giornata di Serie A, non vi è alcun cenno all’attaccante dell’Inter.

Come previsto e già anticipato nelle scorse ore, la mancanza di un audio ha impedito di verificare quanto l'attaccante argentino ha detto oltre a ciò che si può intuire dal labiale nei video che da diverse ore stanno facendo il giro dei social.

Perché Lautaro Martinez non è stato squalificato

Lautaro Martinez non verrà squalificato per la presunta bestemmia pronunciata dopo il fischi finale di Juventus-Inter giocata domenica scorsa: non ci sono filmati che possano "inchiodare" l'attaccante argentino e il solo labiale non è sufficiente a fare sentenza. Servirebbe l'audio chiaro ed inequivocabile della presunta bestemmia, ma l'audio non c'è.

Secondo il regolamento, infatti, per punire dichiarazioni di questo tipo è necessario avere prove inequivocabili, elemento che in questo caso non è stato riscontrato dagli organi competenti, ma la decisione di non intervenire su Lautaro Martinez conferma la necessità di prove concrete per qualsiasi provvedimento disciplinare.

Episodi simili in passato hanno già creato dibattiti e discussioni in merito all’uso delle immagini televisive e sulla loro affidabilità nel determinare eventuali squalifiche: anche in quel caso non c'erano state sanzioni.

Serie A, i calciatori squalificati per il 26° turno

Sono sei i calciatori fermati dal Giudice Sportivo in vista della 26a giornata di Serie A: tutti i giocatori sono stati squalificati per un turno. Questa la lista:

Leoni (Parma)

Bradaric (Hellas Verona)

Gosens (Fiorentina)

Izzo (Monza)

Masina (Torino)

Rovella (Lazio)