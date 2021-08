Alessandro Florenzi al Milan, tutti i dettagli: la formula e i tempi per la chiusura dell’operazione Alessandro Florenzi potrebbe diventare un giocatore del Milan nelle prossime ore. Il laterale campione d’Europa con la Nazionale Italiana non è stato preso in considerazione per il progetto di José Mourinho alla Roma e potrebbe diventare un jolly importante per Stefano Pioli sulla corsia di destra rossonera.

A cura di Vito Lamorte

Il mercato di agosto è più caldo che mai. Nonostante ci siano pochi soldi da spendere nelle casse delle squadre di Serie A si prospetta un mese che porterà a diverse operazioni interessanti anche per quel che riguarda il nostro campionato. L'ultima notizia, in ordine di tempo, che ha smosso un po' le acque è quella che riguarda Alessandro Florenzi, laterale della Roma e della Nazionale che potrebbe presto diventare un calciatore del Milan. L'operazione sembra essere ben avviata e tutte le parti in causa sembrano intenzionate a chiudere il prima possibile: si sta ragionando sulla formula che, attualmente, dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni. La dirigenza rossonera è a lavora e l'intenzione è quella di portare il prima possibile un nuovo laterale alla corte di Stefano Pioli.

Il Milan avrebbe virato su su Florenzi dopo le difficoltà incontrate con il Manchester United per riportare in rossonero Diogo Dalot, che l'anno scorso aveva fatto parte del gruppo del Diavolo e che a via Aldo Rossi rivolevano anche nella stagione che sta per iniziare.

Florenzi non è mai stato preso in considerazione per il progetto di José Mourinho e potrebbe essere un innesto importante sia per quanto riguarda una posizione da esterno alto che da terzino. Il club giallorosso si è detto subito disponibile a trattare ma ha chiesto garanzie sulla formula dell'operazione: i capitolini non hanno nessuna intenzione di cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto e ritrovarselo in rosa la prossima estate e premono per l’obbligo.

Il calciatore avrebbe subito apprezzato la possibilità di trasferirsi a Milano, per lui si era parlato anche di un'interessamento dell'Inter nelle scorse settimane, e il calciatore campione d’Europa con la Nazionale Italiana sarebbe una piazza importante dove mettersi in mostra dopo la parantesi con il Paris Saint-Germain dello scorso anno.