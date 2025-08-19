Al Parma l’Oscar della sfortuna, il neoacquisto Frigan s’infortuna dopo 3 giorni: crociato rotto

A Ferragosto l'esultanza del Parma per la chiusura della trattativa, andata a buon fine con il club belga KVC Westerlo, per l'acquisto a titolo definitivo di Matija Frigan, attaccante mancino 22enne. Tre giorni dopo, la tegola micidiale da parte dello staff medico che annuncia amaramente il grave infortunio del croato: rottura del crociato sinistro. Giocatore ko, subito operato e fuori dai giochi per i prossimi mesi che costringe la società ducale a ritornare sul mercato.

Il brutto infortunio di Frigan: "Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro"

"Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l'attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per il neoacquisto attaccante croato è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Questa la nota ufficiale apparsa nella prima serata di martedì 18 agosto che ha gelato i tifosi ducali: il 22enne croato si è infortunato in allenamento e non sarà a disposizione di mister Carlos Cuesta per tutta la prima parte della stagione oramai alle porte.

Matija Frigan infortunato al crociato, quando rientra: rischia l'intera stagione

Una tegola pesantissima che assegna l'Oscar della sfortuna al Parma che vanta il primato deprimente di avere avuto tra le mani uno dei più estemporanei acquisti di questa estate: arrivato solamente nella giornata di Ferragosto con il club che lo ha annunciato in modo ufficiale ai propri tifosi, Matija Frigan non ha potuto deliziare con le sue giocate nessuno, a causa dell'immediato terribile infortunio al ginocchio sinistro. L'ex Westerlo starà fuori dai giochi per almeno l'intera prima parte di stagione ma il rischio reale è averlo perso per l'intero anno sportivo: la riabilitazione sarà lunga e lenta, non inferiore ai 5 mesi ma deciderà lo staff medico il rientro, in base ai progressi e al rischio di recidive.

Chi è Matija Frigan: talento in erba pagato dal Parma 10 milioni di euro

Dopo la partenza di Bonny verso l'Inter di Chivu, l'attacco del Parma si era completato proprio con Frigan, 22enne croato dalle grandi aspettative: un talento in prospettiva sul quale il club ha puntato fortissimo. Il Parma lo ha acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2030, investendo circa 10 milioni di euro per un cartellino conteso anche da altre squadre europee come Elche, Amburgo e Hull City. Sinistro naturale, Frigan sa giocare anche da prima punta: ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili croate e nelle 39 presenze col Westerlo ha segnato 13 gol, diventando il miglior marcatore della squadra.