Al Benfica succede di tutto: ammutinamento della squadra, per Pirlo niente da fare I giocatori del Benfica hanno scelto di schierarsi contro l’allenatore Jorge Jesus per solidarietà ad un compagno, spingendo così lui e il club alla separazione.

È riuscito a mangiare il panettone, ma sicuramente non lo ha digerito bene. Sono stati giorni a dir poco turbolenti per Jorge Jesus, conclusisi poi nel peggiore dei modi con una scelta inevitabile, quella di lasciare il Benfica. Alla base della separazione non ci sono solo i risultati, ma una situazione diventata ingestibile all'interno dello spogliatoio. Jesus infatti ha dovuto fare i conti con un vero e proprio ammutinamento da parte della squadra. Una spaccatura forte e gravissima, che lo ha costretto a fare un passo indietro.

Perché è finita tra Jorge Jesus e il Benfica, la punizione per Pizzi

I malumori, già latenti, si sono palesati in modo dirompente dopo il flop in Coppa di Portogallo contro i rivali storici del Porto. Un 3-0 pesantissimo che non è stato digerito in particolare da uno dei calciatori più rappresentativi del Benfica, ovvero Pizzi, entrato in campo nella fase finale del match. Il centrocampista dopo la batosta si è sfogato negli spogliatoi, puntando il dito sia contro l'atteggiamento di alcuni compagni e sia contro le scelte dello staff tecnico. Un comportamento che non è stato gradito dall'allenatore che alla ripresa degli allenamenti ha scelto di punire Pizzi, mandandolo ad allenarsi da solo.

Jorge Jesus scatenato in panchina

L'ammutinamento della squadra contro l'allenatore

A quel punto lo spogliatoio si è schierato dalla parte del classe 1989 rifiutando di allenarsi. Un vero e proprio ammutinamento che ha provocato anche l'intervento del presidente Rui Costa, che ha provato senza fortuna a cancellare lo strappo. A quel punto inevitabile pensare ad una separazione con il tecnico, non nell'immediato visto che alle porte c'è la possibilità del riscatto contro il Porto nel big match in programma nel campionato portoghese.

Ufficiale la separazione tra Jorge Jesus e il Benfica

E invece alla fine, ecco il colpo di scena, con l'annuncio ufficiale della rescissione consensuale. Il Benfica in una nota ha annunciato la partenza di Jorge Jesus che era tornato al Benfica dopo il "tradimento" dell'approdo allo Sporting Lisbona: "Sport Lisboa e Benfica informa che, di comune accordo tra le parti, Jorge Jesus non è più allenatore del Benfica. Sport Lisboa e Benfica SAD ringrazia Jorge Jesus per tutto il lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo e gli augura tutto il meglio per il futuro. Aggiunge che rispetterà tutti gli obblighi contrattuali fino alla fine del rapporto di lavoro esistente o fino a quando Jorge Jesus e il suo team tecnico non assumeranno un nuovo impegno professionale".

Il nuovo allenatore non sarà Andrea Pirlo

Chi sarà il nuovo allenatore del Benfica? Nei giorni scorsi si era parlato anche di una possibile carta a sorpresa legata ad un arrivo di un ex compagno ai tempi del Milan del presidente Rui Costa, Andrea Pirlo. Almeno per ora però questa suggestiva ipotesi è da scartare visto, che la società lusitana ha già ufficializzato il nome dell'allenatore che guiderà la squadra fino a fine stagione, si tratta del manager della squadra B: "Nélson Veríssimo assume il ruolo di allenatore della squadra principale del Benfica fino alla fine della stagione" .