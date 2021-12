Una nuova panchina per Andrea Pirlo: l’ex compagno lo vuole al timone del suo club Il nome di Andrea Pirlo è nella lista dei candidati per sostituire Jorge Jesús alla guida del Benfica.

A cura di Vito Lamorte

Il Benfica non sta vivendo un buon periodo e il futuro di Jorge Jesús in panchina è sempre più in dubbio. Le Águias sono al terzo posto nel campionato portoghese, con quattro punti di ritardo dietro Porto e Sporting, e ha appena perso 3-0 negli ottavi di finale della Taça de Portugal contro il Porto. Il feeling tra l'ambiente, la squadra e Jesús appare sempre più complicato e intorno al club di Lisbona si fanno già primi nomi della lista per la panchina: uno di quelli più ricorrenti è quello di Andrea Pirlo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Rui Costa avrebbe già contattato l'ex tecnico della Juventus per conoscere la sua disponibilità: i due sono stati compagni di squadra al Milan e hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Il presidente del Benfica sembra convinto che Pirlo possa essere l'uomo giusto per dare nuova linfa alla squadra.

Il club lusitano non è stato l'unico a interessarsi all'ex allenatore della Juve: dopo essere stato accostato al Barcellona per sostituire Koeman, Pirlo ha visto il suo nome finire sullo stesso rigo sia del Genoa che dello Spezia. I rossoblù hanno scelto Shevchenko mentre i bianconeri non hanno ancora sciolto il nodo Thiago Motta. Era stato fatto il nome del Lipsia dopo l’esonero di Marsch, ma la panchina è andata a Domenico Tedesco.

Alla sua prima vera stagione da allenatore Pirlo ha portato la Vecchia Signora al quarto posto ed è riuscito a vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Tutto questo, però, non è bastato per la riconferma.

Per la panchina del Benfica, però, ci sono altri candidati importanti per i media lusitani. Il più accreditato sembra essere Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma; e l'altro è Nuno Espírito Santo, da poco esonerato dal Tottenham dopo esperienze a Wolverhampton e a Valencia. La prossima partita in casa del Porto di Sergio Conceiçao, si gioca il 30 dicembre alle ore 22, potrebbe essere determinante per il futuro della panchina del club di Lisbona.