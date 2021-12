Si libera una panchina per Andrea Pirlo: lo aspetta l’Europa League Andrea Pirlo può tornare in pista nelle prossime ore dopo la delusione della separazione dalla Juventus: un rientro dalla porta principale.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo qualche mese di riflessione forzata, in seguito alla separazione dalla Juventus nella scorsa estate, Andrea Pirlo potrebbe tornare in pista nelle prossime ore: un rientro dalla porta principale, in uno dei club più rampanti del calcio europeo, il Lipsia. La società di proprietà della Red Bull è reduce da stagioni che ne hanno consacrato il nuovo status: due secondi posti in Bundesliga e tre terze piazze negli ultimi sei anni, dopo essere stata promossa nella massima serie tedesca nel 2016.

Club solidissimo e ambizioso, il Lipsia ieri ha battuto il Manchester City nell'ultimo turno del girone di Champions League, classificandosi terzo alle spalle degli uomini di Guardiola e del PSG: il club sassone parteciperà dunque agli spareggi per accedere agli ottavi di Europa League – in programma il 17 e 24 febbraio – e lo farà con un nuovo allenatore. Tre giorni fa infatti è stato esonerato Jesse Marsch, il 48nne tecnico statunitense che pochi mesi fa aveva preso il posto di Julian Nagelsmann, passato al Bayern Monaco.

Marsch ha pagato il disastroso avvio di stagione, che vede il Lipsia undicesimo in Bundesliga con ben 6 sconfitte nelle prime 14 partite, a 16 punti dal Bayern capolista. In panchina contro il City è andato il vice Beierlorzer, che è riuscito a centrare la terza piazza nel girone di Champions ai danni del Club Brugge, sconfitto ieri a Parigi. Ma è questione di ore perché sia annunciato un nuovo allenatore in pianta stabile e Andrea Pirlo è nella rosa dei candidati, come svela l'insider portoghese Pedro Almeida.

Altri nomi in lizza sono il portoghese Ruben Amorim, che tuttavia è sotto contratto con lo Sporting Clube, ed il tedesco Roger Schmidt, ugualmente legato al PSV. Pirlo ha dunque il vantaggio di essere libero, oltre a portare con sé ancora il fascino del Maestro, non intaccato all'estero dalla stagione in chiaroscuro con la Juventus. Il matrimonio con il Lipsia sarebbe certamente all'insegna di un progetto duraturo e con solide basi: un gran rientro per il bresciano.