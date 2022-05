Akapo pubblica una foto impressionante dopo il tackle di Hazard: gli ha spaccato il piede La foto impressionante pubblicata da Akapo dopo il contrasto con Hazard. L’intervento del belga è durissimo e provoca al giocatore del Cadice una frattura al secondo e terzo metatarso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid ha già vinto matematicamente la Liga ma la sfida contro il Cadice valida per la 37a giornata era fondamentale soprattutto per i padroni di casa a caccia della salvezza. Una gara in cui però Ancelotti ha cercato di risparmiare quanti più big possibili nel tentativo di preservarli in vista della finale di Champions League contro il Liverpool. Ecco perché in campo si è rivisto nuovamente Eden Hazard che lo stesso allenatore dei Blancos ha confermato per la prossima stagione. Il belga è entrato al 64′ voglioso di mettersi in mostra in una partita ampiamente alla portata e capace di poterlo mettere in mostra.

E in effetti è stato proprio così anche se dieci minuti dopo il suo ingresso la foga agonistica dell'ex Chelsea ha finito per mettere al tappeto il povero Carlos Akapo. Le immagini mostrano il giocatore del Cadice intento a calciare in porta, Hazard nel tentativo di negargli la conclusione lo colpisce con i tacchetti sul piede facendolo subito accasciare a terra. I sanitari entrano in campo e capiscono immediatamente che Akapo aveva subito un colpo durissimo che lo costringe ad uscire dal campo. Hazard si becca un'ammonizione ma le immagini mostrate qualche ora dopo dall'esterno della Guinea Equatoriale sul proprio account Instagram sono a dir poco da brividi.

Proprio il cartellino giallo ad Hazard è stato motivo di stupore dello stesso giocatore del Cadice che si è sfogato una volta guardate le condizioni del suo piede. Dopo aver terminato la partita ha caricato sui suoi social la foto dello stato del suo piede e con il simbolo di un cartellino giallo, lasciando intendere di non essere soddisfatto della decisione dell'arbitro.

Le immagini mostrano il piede destro gonfio, scuro nella parte centrale e con un taglio profondo. Inoltre, dopo i relativi esami medici, ha aggiunto che sarà assente dal campo per diverse settimane dopo essersi fratturato il secondo e il terzo metatarso. Attraverso le sue stories su Instagram ha infatti messo in mostra la radiografia che mostra chiaramente la frattura che si è provocato il giocatore che chiuderà questa stagione dandogli appuntamento direttamente al prossimo anno.