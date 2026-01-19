Akanji e l’Inter dentro: “Rifiutato il ritorno al City, nessuna chance. L’Arsenal? Non è la più forte”

Manuel Akanji alla vigilia di Inter-Arsenal ha parlato della sfida ai londinesi e del suo futuro in nerazzurro: “Il City mi ha chiesto di tornare ora, ho detto di no. I Gunners? Ottima squadra, ma la più forte è un’altra: il Bayern Monaco”

Manuel Akanji ha le idee chiarissime, sia sul presente sia sul futuro. Che portano entrambe la stessa parola: Inter. Il difensore svizzero ha sposato completamente la causa nerazzurra, confermando alla vigilia di Inter-Arsenal di Champions League le voci che lo volevano di rientro dal prestito, in Premier League, di nuovo al City di Guardiola. Rumor che il giocatore ha smentito categoricamente: "Ho rifiutato di ritornarci quest'inverno". Poi, sulla sfida ai Gunners che potrebbe segnare la Champions dell'Inter: "L'Arsenal ottima squadra ma non è la più forte in questo momento".

Akanji e il feeling con l'Inter di Chivu: "Rendo meglio in difesa a tre, ma gioco dove c'è bisogno di me"

La sfida di Akanji è a più livelli, in campo e fuori. Il difensore nazionale svizzero arrivato sullo scadere del mercato estivo per rafforzare il reparto nerazzurro che ha così venduto Pavard, oggi è uno dei punti di riferimento della squadra di Chivu. Prestazioni, esperienza, qualità: ha scalato le gerarchie iniziali senza alcuna garanzia o promessa, solamente con prestazioni di livello e affidabilità che si potrà mettere in evidenza anche contro l'Arsenal in Champions League dove scenderà titolare nella difesa a 3 di Chivu: "Dove rendo meglio, ma sono pronto anche a giocare dove e come dice il mister, già al City ho ricoperto ruoli diversi, uscendo palla al piede e impostando le azioni della squadra".

Akanji e il mercato: "Mi hanno chiesto di rientrare a gennaio, ho detto no. In estate? Vedremo"

Una disponibilità che si sposa alla perfezione con l'intenzione di restare a Milano a lungo, oltre l'accordo attuale: prestito oneroso di un milione, diritto di riscatto fissato a 15 che diventa obbligo in caso di Scudetto, traguardo cui l'Inter sta puntando pesantemente ricoprendo il ruolo di capolista e massima favorita per il tricolore. A tal punto che lo stesso Akanji ha confermato – malgrado le recenti smentite da Manchester – di aver avuto contatti col suo ex club, il City per un ritorno anticipato in Inghilterra, soluzione rifiutata in toto: "Mi hanno chiesto della possibilità di tornare in inverno e ho detto no, nessuna chance" ha spiegato nella conferenza pre Champions, dove si è presentato a fianco di Chivu. "In estate non saprei… vedremo a fine stagione. Non dipende solo da me ma sono molto contento qui".

Akanji non reputa l'Arsenal la migliore: "Ottima squadra, ma il Bayern è più forte"

Se il tricolore sarà fondamentale per comprendere il futuro di Akanji, anche la Champions League e il cammino dell'Inter sarà determinante, soprattutto per il presente dove i nerazzurri vogliono riscattare una stagione a dir poco deludente, provando a fermare la migliore squadra del momento, l'Arsenal. Migliore per tutti ma non per Akanji che spiazza tutti: "Stanno giocando bene, sono molto forti ma per me non è la migliore. Hanno tanti giocatori di qualità che possono colmare lacune e problemi lasciati da infortunati, ma la squadra più forte in Europa in questo momento è un'altra: il Bayern Monaco".