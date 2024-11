Tifosi israeliani aggrediti dopo Ajax-Maccabi, 10 feriti ad Amsterdam: Netanyahu invia aerei di soccorso Violenti scontri ad Amsterdam per la partita di Europa League Ajax-Maccabi, coinvolti attivisti pro-Palestina e tifosi israeliani. Il Premier Netanyahu ha inviato due aerei in Olanda per recuperare i tifosi feriti. L’ex primo ministro Bennett parla di pogrom. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ancora una volta calcio e politica si mescolano. In Champions c'era stato già il caso dello striscione dei tifosi del PSG: "Palestina libera", che aveva fatto infuriare anche il ministro degli Interni transalpino Bruno Retailleau. Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre, invece, ci sono stati violenti scontri ad Amsterdam dopo la partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Diversi tifosi israeliani sono stati aggrediti. Le prime stime parlano di 10 tifosi feriti. Il Premier israeliano Netanyahu ha inviato due aerei ad Amsterdam per recuperare i tifosi del Maccabi.

In Olanda aerei cargo per riportare a casa i tifosi del Maccabi

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau ha denunciato episodi di violenza estrema contro cittadini israeliani che si erano recati ad Amsterdam per seguire la partita di Europa League tra l'Ajax e il Maccabi (che ha perso 5-0). Il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar ha chiesto al ministro degli Esteri olandese di fare di tutto per garantire la sicurezza dei tifosi israeliani. Medici e squadre di soccorso sono stati inviati ad Amsterdam con aerei cargo.

La data della sfida di Europa League era nota da oltre due mesi e in occasione della partita era stata annunciata una manifestazione pro Palestina all'esterno della Johan Cruyff Arena. La sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, aveva proibito il raduno all'esterno dello stadio e aveva proposto un'altra zona della città. Ma ciò non è bastato per evitare il contatto. Già dai video pubblicati sui social prima dell'incontro si erano viste brutte immagini con tafferugli e atti vandalici realizzati sia da parte degli olandesi che degli israeliani, immortalati mentre strappavano bandiere e mentre cantavano slogan anti palestinesi.

Scontri ad Amsterdam tra tifosi e manifestanti

Dopo la partita è accaduto di tutto. I media locali hanno scritto che 57 persone sono state arrestate, senza specificare se siano olandesi o tifosi del Maccabi. Il Jerusalem Post parla di una caccia all'israeliano con tifosi del Maccabi picchiati, minacciati con coltelli e con automobilisti che hanno cercato di investirli. L'ex premier israeliano Bennett su ‘X' ha condiviso alcuni video della notte di Amsterdam e ha parlato di un pogrom in atto.