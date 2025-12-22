Ahanor si scusa per l’esultanza dopo Genoa-Atalanta: “Mi sono lasciato andare”

L'Atalanta ha vinto in casa del Genoa una partita in modo incredibile. I nerazzurri hanno giocato praticamente l'intero incontro con un uomo in più, in virtù dell'espulsione del portiere Leali al 3′. Ma il risultato è rimasto quello iniziale fino al 94′ quando il terzo portiere Sommariva ha commesso un errore ed ha permesso a Hien di segnare il gol vittoria. La gioia dei nerazzurri è stata gigantesca, ha festeggiato e tanto anche il giovane Honest Ahanor. La sua esultanza non è piaciuta a molti tifosi rossoblu e il classe 2008 si è addirittura scusato sui social.

Le scuse di Ahanor per l'esultanza contro il Genoa

Un post sul profilo Instagram per Ahanor che ha scritto un messaggio asciutto e preciso per parlare della sua esultanza dopo il gol vittoria di Hien e si è scusato con chi non ha capito il senso della sua gioia: "Ieri, preso dal momento intenso di una partita così difficile, mi sono lasciato andare in una esultanza che mai e poi mai voleva essere una mancanza di rispetto. Per questo motivo, vorrei scusarmi pubblicamente con chi ha percepito tutto questo come un affronto. Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria, di una società e di una città che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi".

Ahanor ha fatto tutta la trafila e l'esordio in Serie A con il Genoa

Ahanor è del 2008, ha appena 17 anni, ma ha giocato una ‘vita' nel Genoa. Perché è entrato nel settore giovanile dei Grifoni quando aveva solo 5 anni e la maglia rossoblu l'ha avuta addosso fino alla scorsa estate quando è passato all'Atalanta. La sua esultanza ha creato delle polemiche, onestamente eccessive, perché ci sta che un ragazzo, un calciatore esulti per un gol della sua squadra, per giunta, per un gol realizzato al 94′. Considerando anche questo, va da sé, che le scuse di Ahanor sono nobilissime, ma anche un pizzico eccessive.