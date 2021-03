Il Manchester City ha battuto 2-0 il Borussia Moenchengladbach nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League strappando agevolmente la qualificazione ai quarti e prolungando il momento d'oro della squadra di Pep Guardiola che sta dominando in patria dove si avvia alla conquista della Premier League (al momento sono 14 i punti di vantaggio sul Manchester United secondo in classifica), è in finale di Coppa di Lega (contro il Tottenham il 25 aprile) ed è ai quarti di FA Cup dove affronterà l'Everton di Ancelotti. C'è grande entusiasmo dunque in casa Citizens, ma non tutti sono contenti. è il caso di Sergio Aguero che al termine del match di Champions contro i tedeschi ha sfogato la sua frustrazione con un membro dello staff accusando i compagni di ignorarlo e non passargli volontariamente il pallone.

Il Kun, tornato al gol lo scorso fine settimana dopo un lungo digiuno, nella gara contro il Borussia Moenchengladbach è entrato in campo al 75° minuto, senza riuscire ad incidere sul match il cui risultato era ormai abbondantemente deciso. Dopo il fischio finale, mentre i compagni festeggiavano il passaggio del turno, l'attaccante argentino è apparso piuttosto stizzito e frustrato. E, secondo quanto riferiscono alcune fonti vicine al calciatore, si è confidato con un membro dello staff mentre si dirigeva verso gli spogliatoi esprimendo il suo dispiacere per non aver ricevuto palloni giocabili: "Non mi passano la palla" le esatte parole che Aguero avrebbe detto uscendo dal terreno di gioco.

Probabilmente il 32enne di Buenos Aires si riferiva all'azione avvenuta all'89' della gara quando Kevin De Bruyne, dopo aver guidato una veloce ripartenza dei Citizens in campo aperto, ha preferito servire Ryad Mahrez in posizione defilata piuttosto che lo stesso Aguero che si era liberato in posizione centrale anticipando il movimento del difensore avversario. L'atteggiamento del Kun a fine gara dunque fa pensare che non si senta più parte integrante del gruppo forgiato da Pep Guardiola, lasciando presagire che la sua avventura al Manchester City stia per giungere al capolinea dato che il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non è stato ancora rinnovato.