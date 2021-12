“Aguero ai Mondiali in Qatar”: la preghiera dei tifosi argentini diventerà realtà I tifosi argentini nelle ultime ore hanno inondato i social con una richiesta: Sergio Aguero ai Mondiali in Qatar con la maglia albiceleste.

A cura di Paolo Fiorenza

Ieri Sergio Aguero ha detto addio a 33 anni al calcio giocato, non per sua volontà ma costretto dai problemi cardiaci evidenziatisi lo scorso 30 ottobre mentre era in campo nel match tra Barcellona e Alaves. Quel malore lo aveva fatto ricoverare in ospedale, portando a scoprire un'aritmia che soltanto oggi si apprende essere dovuta ad una vecchia cicatrice, probabilmente esito di un virus, come spiegato dal cardiologo che lo ha preso in cura.

Il Kun deve rinunciare all'improvviso ad un pezzo di vita che lo ha accompagnato per quasi vent'anni: era il 7 luglio del 2003 quando esordiva nella prima squadra dell'Independiente ad appena 15 anni e 35 giorni, togliendo a Maradona il record di giocatore più giovane a scendere in campo in Primera División. Da allora sono passati gol a mitraglia e trofei a pacchi: è mancata la Champions League, ma nello scorso luglio è arrivata la Copa America con la maglia dell'Argentina. Un successo che ha spezzato il tabù della generazione d'oro guidata da Leo Messi, che fino ad allora non aveva mai vinto niente.

E proprio in Argentina l'affetto dei tifosi per Aguero è diventato una marea, fino ad arrivare al punto di chiedere in massa sui social di portarlo lo stesso ai Mondiali che si giocheranno l'anno prossimo. I messaggi sono commoventi: tutti vogliono vedere il Kun in Qatar, e non soltanto perché ha contribuito a qualificare la squadra di Scaloni nelle eliminatorie sudamericane. La sua importanza nel gruppo e in spogliatoio è unanimemente riconosciuta, al di là del calciatore.

E se il calciatore non potrà esserci in nessun caso, visto che il ritiro è definitivo, la presenza di Aguero ai Mondiali in un'altra veste probabilmente diventerà realtà, visto che la Federcalcio argentina sembra già intenzionata a recepire l'idea. Il Kun dovrebbe dunque unirsi alla delegazione albiceleste che volerà in Qatar, con un ruolo che sarà tutto da valutare: membro dello staff tecnico o accompagnatore, per i tifosi basta che ci sia. Al punto che c'è chi scrive che andrebbe bene anche come portatore d'acqua per i giocatori…