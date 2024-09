Afena Gyan fenomenale con la Juve Next Gen: il super gol all’esordio può tentare Thiago Motta

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La presentazione di Felix Afena Gyan con la maglia della Juve Next Gen non poteva essere più sorprendente: dopo gli anni trascorsi tra Roma e Cremonese il ghanese ha fatto un passo indietro fino alla Serie C, ma il suo nuovo inizio promette davvero bene e porterebbero riportarlo dritto in Serie A.

Con la seconda squadra dei bianconeri ha segnato un gol spettacolare da fuori area, un tiro imprendibile che battezza la sua avventura nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Catania. È soltanto il primo passo per ritornare tra i grandi, sotto gli occhi attenti di Thiago Motta che ha dimostrato di dare tanto valore ai giovani della sua società.

L'eurogol di Afena Gyan all'esordio

È stato l'ultimo colpo della Juve Next Gen del mercato estivo e adesso si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi. I bianconeri non hanno trovato la vittoria nella partita contro il Catania ma il ghanese ha segnato il gol della consolazione più bello: la prima rete con la nuova maglia è un destro al volo da fuori area, un tiro fortissimo che ha lasciato tutti spiazzati e ha tolto il tappo per questa nuova avventura.

Un gol bellissimo che diventa un biglietto da visita da non sottovalutare, soprattutto in una squadra come la Juve Next Gen che potrebbe aprire le porte a un clamoroso ritorno in Serie A con il possibile inserimento in prima squadra. Al momento sono voli di fantasia, ma con Thiago Motta tutto è possibile: in questo avvio di campionato ha sorpreso puntando su diversi giovani, Samuel Mbangula su tutti, e potrebbe pescare proprio dalla seconda squadra per poter trovare un altro dei suoi gioielli.

Afena Gyan però non deve farsi distrarre dal futuro, perché per adesso ciò che conta è il cammino con la sua nuova squadra che non ha cominciato benissimo. In tre partite di campionato ha vinto solo una volta e ha subito 9 gol, tanti per poter pensare di fare un passo in avanti.