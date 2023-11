Adriano alla Bobo TV si tradisce con le sue risposte: Vieri è costretto a cambiare argomento Vieri nel nuovo format della Bobo TV ha fatto intervenire Adriano in diretta streaming. Al brasiliano è stato chiesto del momento attuale dell’Inter ma la risposta ha spiazzato Vieri che ha dovuto cambiare argomento.

A cura di Fabrizio Rinelli

La BOBO TV nel suo nuovo format Talk Show ha debuttato ufficialmente su Radio Tv Serie A con RDS. Ospiti della prima puntata erano Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti insieme a Davide Falcioni, ex portiere della Juventus. Proprio l'intervista all'ex "Imperatore" ha destato curiosità. Non tanto per il personaggio in sé dato che Vieri e Adriano hanno condiviso insieme lo spogliatoio e l'attacco dell'Inter, quanto per le risposte del brasiliano alle domande di Bobo sull'attuale squadra nerazzurra. Invitato per parlare di Inter, l'ex attaccante si è tradito e ha denotato scarsissima conoscenza dell'attualità interista, così hanno dovuto parlare di altro.

Adriano si è mostrato in diretta streaming sorridente e spontaneo, come suo solito, ma è apparso titubante sulle risposte riguardanti la squadra di Simone Inzaghi. Tra i due c'è stato prima uno scambio reciproco di ricordi tra i fantastici gol di Adriano segnati all'Inter e i suoi ultimi trionfi al Flamengo. Sull'attuale Inter però Adriano è stato sincero con Vieri: "Ho guardato poche partite". A quel punto Vieri dirotta l'attenzione su altro tornando a parlare degli ex compagni di squadra in nerazzurro e di Ancelotti al Brasile.

Vieri ha intervistato Adriano sperando di avere dall'ex Imperatore risposte, e soprattutto la sua opinione, per quanto concerne l'attuale Inter di Simone Inzaghi. Il brasiliano però è stato fin troppo sincero con l'ex compagno di squadra: "Come mi sembra l'Inter? Ho guardato poche partite, ma per quello che ho visto c'è un gruppo coerente, che ha fatto belle partite e spero che possano vincere tantissimo il campionato". A quel punto Vieri percepisce una sorta di "impreparazione" di Adriano: "Ok, loro sono primi in campionato e alla ripresa c'è Juve-Inter".

Nel corso della diretta streaming Vieri però cerca di approfondire il discorso e torna a fare un'altra domanda sull'Inter ad Adriano: "Hai visto giocare Thuram? – domanda Bobo ricevendo la risposta netta del brasiliano – No, non l'ho visto ancora". Anche in questo caso Vieri per cercare di uscire dall'imbarazzo della risposta racconta come sia forte il francese dopo averlo visto allo stadio da vicino. Adriano, che è sembrato impreparato anche sul tema Lautaro, a quel punto aggiunge: "L'Inter deve tenere sempre uno così come eravamo io e te".

Adriano e Vieri scherzano durante la diretta quando il brasiliano aveva la telecamera al contrario.

Adriano ha dunque dimostrato di non essere ferratissimo sull'attualità del calcio italiano ma di avere le idee chiare sul suo futuro personale "Con il calcio non ho nessun progetto, sto facendo lavori diversi – ha spiegato – Non ho questo pensiero, voglio vivere un po' fuori dal calcio". Prima di concludere l'intervista Adriano promuove l'arrivo di Ancelotti come Ct del Brasile: "Lo vedo bene perché noi brasiliani non abbiamo quell'educazione di giocare tatticamente e se lui viene sicuramente farà benissimo"