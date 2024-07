Perché Ryan Reynolds ha indossato la maglia del Campobasso in tv: una grande operazione di marketing

video suggerito

Ryan Reynolds, uno degli attori più popolari al mondo, pochi giorni fa ha indossato la maglia del Campobasso in uno show tv americano. Durante il talk show mattutino "Live with Kelly and Mark" l'attore, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese, che è il protagonista di Deadpool & Wolverine, ha messo su la casacca del club molisano regalatagli da Mark Consuelos, socio del presidente della squadra neopromossa in Serie C.

L'attore 47enne hanno toccato diversi temi di discussione nel corso del programma e, oltre al film in promozione, hanno parlato anche di calcio perché è il proprietario del Wrexham, club gallese appena promosso in League One (la terza serie del calcio inglese).

Perché Ryan Reynolds indossava la maglia del Campobasso in tv

Ryan Reynolds ha indossato la nuova maglia del Campobasso perché Mark Consuelos, attore e presentatore di origini spagnole del programma tv americano, è anche azionista della North Sixth Group di Matt Rizzetta, ovvero la società proprietaria del club molisano. I due hanno colto l'occasione di questo incontro per parlare anche di calcio e si sono scambiati le maglie in diretta sulla televisione statunitense.

Una promozione del brand e una grande operazione di marketing che mai nessun tifoso della squadra del capoluogo molisano si sarebbe mai aspettato.

Dove gioca il Campobasso e quando inizia il campionato

Il club molisano è stato promosso lo scorso anno dalla Serie D e quest'anno farà parte del girone B della Serie C. Sulla panchina dei rossoblù ci sarà Piero Braglia, allenatore navigato e molto preparato, che dovrà cercare di soddisfare le ambiziose richieste del presidente Matt Rizzetta.

Il Campobasso farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia il 10 agosto contro il Giugliano mentre la prima di campionato sarà di scena sul campo dell'Arezzo.