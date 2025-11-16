Adeyemi fermato per possesso illegale di armi in casa: aveva acquistato due oggetti proibiti

Adeyemi è stato denunciato dalla polizia perché nascondeva in casa due armi senza il regolare permesso: rischiava il carcere, ma è stato punito con una multa salatissima.

Karim Adeyemi è stato protagonista di una bruttissima vicenda che poteva costargli anche il carcere: la polizia tedesca lo ha denunciato perché conservava in casa due armi illegali: nell'appartamento che condivide con la fidanzata, la famosa rapper svizzera Loredana Zefi, sono stati ritrovati un tirapugni e un taser elettrico che possedeva senza averne nessuna autorizzazione. In Germania questo costituisce un reato e l'indagine su di lui è durata diversi mesi, concludendosi con una multa da quasi mezzo milione di euro.

La denuncia contro Adeyemi per possesso di armi

La vita del calciatore del Borussia Dortmund avrebbe potuto prendere una piega bruttissima, ma alla fine se l'è cavata con una multa da 450mila euro, da pagare in 60 rate da 7.500 euro come spiegato dalla BILD. il giornale tedesco ha spigato che nelle scorse settimane Adeyemi e la sua fidanzata sono stati denunciati dalla polizia per possesso illegale di armi. In casa sua sono stati trovati due oggetti proibiti, ossia un tirapugni e un'arma a elettroshock (un taser). Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante lo ha giustificando dicendo che le armi provenissero da una mistery box ordinata su TikTok, ossia una scatola dal contenuto misterioso che viene comprata senza appunto sapere cosa c'è al suo interno.

Il giocatore non ha voluto commentare, così come il Borussia Dortmund che si è appellato agli obblighi di riservatezza per non aggiungere ulteriori parole su questa vicenda. In ogni caso la Procura di Hagen lo ha punito soltanto con una multa, anche se in Germania il possesso illegale di armi può portare anche in carcere. Al momento la denuncia non ha avuto effetti sulla sua avventura nel club tedesco, con il quale ha un contratto fino al 2027: il Borussia vorrebbe il rinnovo, ma su di lui ci sono tante squadre europee.