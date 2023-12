Adani segnala un rigore fantasma per il Napoli contro la Juventus: “Non esiste nessun replay” Durante la moviola de La Domenica Sportiva segnalato un episodio da moviola di Juve-Napoli, sfuggito in sede di commento e non oggetto di replay. Lele Adani l’ha segnalato all’ex arbitro Bergonzi.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Juventus e Napoli non ha fatto registrare episodi arbitrali eclatanti anche grazie alla correttezza dei giocatori in campo. C'è stata però una situazione che è sfuggita in diretta anche in sede di commento, al punto da non essere stata oggetto di replay. Si tratta di un contatto tra Cambiaso e Kvaratskhelia in area bianconera che è finito sotto la lente d'ingrandimento della moviola Rai, grazie ad una segnalazione di Lele Adani.

L'episodio in questione vede protagonisti l'ex Bologna e il georgiano del Napoli che si trattengono a vicenda sugli sviluppi di un angolo, cadendo poi entrambi. Durante la trasmissione Rai "La Domenica sportiva", l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha posto l'attenzione su quanto accaduto, spiegando come tutto sia nato da Lele Adani che si è accorto di fatto di un'azione che è passata totalmente inosservata durante la diretta TV di Juve-Napoli.

Bergonzi dopo ave sottolineato i meriti di Orsato, protagonista di una direzione di gara "eccellente", ha spiegato mostrando le immagini del duello: "C’è un episodio al minuto 65 che in pochissimi hanno rilevato, devo essere onesto e ringraziare Lele (Adani, ndr) che me l’ha fatto notare. Un episodio non rilevato da nessuno tanto che non esistono replay. È avvenuto in area del Napoli con un contrasto, un contatto, tra Cambiaso e Kvara. Si tengono entrambi con le mani in maniera molto energica, si trattengono tutti e due. Il pallone non arriverà mai a loro, con Szczesny che interviene".

Una doppia trattenuta come se ne vedono tante, anche se a detta di Bergonzi, il giocatore della Juventus rischia qualcosa perdendo il contatto visivo con il pallone soffermandosi su Kvara: "Ha rischiato un po’ Cambiaso perché si trattengono tutti e due, ma lui alla fine non guarda più il pallone e guarda esclusivamente Kvara. Non è una situazione netta, non è una situazione nitida, non posso dirti che sia un rigore solare però un direttore di gara che vede Cambiaso che non guarda il pallone ma solo il suo avversario può anche fischiare calcio di rigore".

Nessuna possibilità di analizzare meglio l'azione, visto che non sono disponibili replay del contatto ma solo il frame relativo alla diretta: "Noi abbiamo solamente live perché non è stato mostrato alcun replay di questa situazione. In questo caso Cambiaso ha rischiato e deve stare attento".