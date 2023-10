Adani pubblica un audio ricevuto da De Zerbi, racconto da brividi: “A 44 anni sono ridotto così” Lele Adani ha condiviso un messaggio vocale privato inviatogli da Roberto De Zerbi. Il suo racconto genera davvero emozioni.

A cura di Marco Beltrami

Non è certo un mistero l'ammirazione di Lele Adani per l'amico Roberto De Zerbi. L'ex difensore fa spesso riferimento all'attuale allenatore del Brighton, stimandone la sua mentalità e la sua continua ricerca di arrivare al risultato attraverso una prestazione convincente con un calcio sempre propositivo.

L'ex di Sassuolo e Shakhtar che ben si sta disimpegnando con il suo nuovo club in Premier League, è riuscito a trovare la prima vittoria in Europa League contro l'Ajax. Adani a tal proposito sui suoi profili social ha voluto celebrare il tutto con una dedica speciale condividendo a sorpresa un messaggio vocale ricevuto poche ore prima della partita tra il Brighton e i Lancieri olandesi proprio dall'amico De Zerbi.

De Zerbi, che per Adani è stato sempre la contrapposizione perfetta al suo "nemico" sportivo Massimiliano Allegri, viene visto come un portatore sano del segreto della magia del calcio. Queste le parole di presentazione dell'audio di Lele: "Ore 12.23 di ieri pomeriggio, giovedì di Europa League: un amico mi manda un messaggio. Secondo me, in questo vocale c’è tanto del segreto della magia del calcio, che si rinnova giorno dopo giorno.

Ieri sera questo mio amico che con orgoglio definisco Fratello, ha ottenuto che la sua squadra raggiungesse la prima vittoria in Europa. I valori si rinnovano ancora una volta e viaggiano in simbiosi con il suo calcio".

Ma perché Adani ha deciso di condividere questo vocale di De Zerbi? Questa la sua risposta: "Ci tenevo a condividerlo con voi, perché sono da sempre convinto che il bene genera bene e le persone speciali sono sempre necessarie anche agli altri ed è giusto che i loro pensieri profondi, non sempre ma a volte, vengano condivisi anche se nascono da conversazioni private. Con le nostre emozioni possiamo generare nuove emozioni. È il bello della vita, e del calcio. Complimenti Roby"

Ma qual è il contenuto dell'audio di De Zerbi? Il manager del Brighton ha raccontato le emozioni e la passione legata al suo lavoro, citando un episodio particolare: "Ciao Lele camminando per la città con cappello e occhiali cosi non mi riconosce nessuno. Che bello è vedere bambini piccoli il giorno della partita camminare con la maglia, le sciarpe, già in attesa della partita. Ca..o mi è venuto un colpo di pelle d’oca porca tr..a. Se uno dovesse pensare solo a quello, com’è che fai a giocare male, a perdere un contrasto, ad arrivare secondo o a non provare un dribbling con la cattiveria in testa. Che roba che è il calcio, a 44 anni sono ancora in questo stato. Ciao Lele volevo dirlo a te che lo capisci te e pochi altri".