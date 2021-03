Mentre è in atto il processo alla Juventus dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento, ecco che arrivano le parole di Daniele Adani a spiazzare tutti. Il commentatore di Sky, durante una della solite chiacchierate alla BoboTV su Twitch, si è espresso sull'andamento negativo della squadra bianconera in questa stagione e ha analizzato anche il mercato della Vecchia Signora, che nelle scorse settimane è stato molto criticato e ha portato Fabio Paratici sul banco degli imputati. L'ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter si è espresso così sulla squadra di Andrea Pirlo e sulle scelte effettuate nella campagna acquisti estiva: "Degli acquisti della Juve non ce n'è uno sbagliato, tutti giusti. Non me ne frega di quello che dice il popolino, anche McKennie. Arthur ieri ha sbagliato ma la gente guarda l'errore di Danilo che, a 3 metri dalla porta, la spara in curva. Chiesa è un ottimo acquisto, Kulusevski è un ottimo acquisto. Rabiot dà poco, Ramsey non dà quasi nulla. Questa rosa è la più forte del campionato, a livello di qualità lo vince la Juve questo campionato".

Secondo Adani la Juventus dovrebbe confermare Pirlo in panchina ma mette come paletto fondamentale la qualificazione alla Champions League: "La vera forza della Juve sta nel confermarlo Pirlo, se evidenzi il mezzo fallimento di quest'anno però poi devi guardarlo nel percorso. Se però non arrivi in Champions, certifichi il fallimento".

Sempre nel corso della stessa chiacchierata anche Antonio Cassano ha parlato del momento ‘no' della Juventus puntando il dito contro la società bianconera, scagionando Andrea Pirlo dalle colpe che gli stanno attribuendo in queste ore. FantAntonio ha affermato che "Cristiano Ronaldo è un tappo per Andrea" e affermato che "Kulusevski è molto condizionato da CR7". Parole forti dell'ex numero 10 della Nazionale.